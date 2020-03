Troben 18 quilos de marihuana a les maletes d'un passatger

La Guàrdia Civil ha localitzat aquesta setmana més de divuit quilos de marihuana a les maletes d'un passatger a l'aeroport de Girona, a qui ja ha detingut. Tres dies abans, va realitzar un altre comís de droga, en concret, va arrestar un home a la Jonquera per transportar 25 quilos d'haixix.

El primer dels fets és el de la Jonquera, a dos quarts de vuit del vespre de dilluns, agents de la Secció Fiscal de la Guàrdia Civil estaven fent un servei al barri dels Límits i van sospitar d'un vehicle que anava per l'N-II quan circulava en sentit França. Van fer aturar el cotxe, amb matrícula francesa i un sol ocupant. Van identificar el conductor –un ciutadà francès, de 40 anys– i en escorcollar el vehicle van veure que en els seients de darrere hi ha via dos sacs. Els van obrir i a dins hi van localitzar 28 paquets d'haixix. En total 25 quilos. El conductor, A.R. va ser detingut per un presumpte delicte contra la salut pública.

Quatre dies després, –el dijous– a les set del matí, agents de la Guàrdia Civil de l'Aeroport Girona-Costa Brava van observar que durant la facturació de l'equipatge d'un vol que anava a Eindhoven (Països Baixos) hi havia dues maletes sospitoses. Els policies van sol·licitar la identificació del passatger que facturava les maletes. Un cop localitzat i en la seva presència, van procedir a la seva obertura. A dins hi van localitzar diverses bosses segellades al buit. El contingut va donar positiu al narcotest de marihuana. En total, el passatger viatjava amb 18,3 quilos de marihuana. Davant de les evidències, els agents van arrestar el propietari, un holandès, per tràfic de drogues.

De tots els fets, els policies van instruir diligències que van ser lliurades juntament amb els detinguts i la droga als Jutjats de Guàrdia de Figueres i de Santa Coloma de Farners, respectivament.



Troben 12 quilos en un cotxe

La Policia Municipal de Girona va arrestar un home quan carregava dotze quilos de marihuana al cotxe. L'arrestat és un veí de Sant Julià de Ramis, Joan P.B., de 50 anys. L'home va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. En el decurs d'una patrulla pel carrer del Riu Terri, dos agents no uniformats van observar com un ciutadà sortia d'un edifici amb una caixa de grans dimensions i la deixava a l'interior d'un vehicle.

Els agents s'hi van apropar i van detectar una forta olor de marihuana provinent de l'interior del turisme. El van seguir fins a aturar-lo i el van escorcollar. Hi van trobar una caixa que contenia quatre sacs de plàstic amb més de dotze quilos de marihuana. També van trobar 1.400 euros fragmentats en bitllets al sospitós. Davant dels fets, la policia va comissar la droga i va detenir Joan P.B. com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.