Centenars de dones reclamen els seus drets als carrers de Girona

Centenars de persones han sortit al carrer aquest migdia per reclamar els drets de les dones. Els manifestants, majoritàriament dones, han cridat a favor de la igualtat, en contra les agressions sexuals i a favor de la llibertat de les dones sota el lema «Fortes, lliures i rebels».

La manifestació, convocada per la Plataforma Feminista Gironina, s'ha iniciat a les 12 del migdia a la plaça Independència, i ha fet la seva primera parada als jutjats, on Montserrat Bassa ha llegit el manifest, que s'ha dividit en diferents parts, que demanava més justícia envers les agressions masclistes i les violències sexuals. Entre crits de «els carrers seran feministes» i «Sola, borratxa, vull arribar a casa», la manifestació ha seguit per Jaume I fins a arribar a la subdelegació del govern, on representants dels sindicats i l'associació de dones treballadores de la llar han continuat llegint el manifest, demanant més drets laborals, igualat salarial i polítiques en contra l'assetjament laboral.

La capçalera ha seguit per Jaume I fins a arribar davant la seu de la Generalitat, on han tornat a fer parada per exigir una educació feminista i igualitària, i on s'ha rebutjat el pin parental. L'última parada de la manifestació ha estat a la plaça del Vi, on s'ha volgut recalcar que la lluita feminista «no és només el dia 8 de març, sinó una lluita diària».

Arreu de les comarques gironines també s'han celebrat diverses accions reivindicatives pel dia de la Dona. A Llagostera s'ha dut a terme la performance feminista «Un violador al teu camí» i la lectura del manifest a la plaça Catalunya del municipi.

A Riudellots s'ha celebrat un taller educatiu en contra la violència de gènere i seguidament s'ha procedit a la lectura del manifest del Dia de la Dona. A Calonge i Sant Antoni, la jornada ha començat amb una caminada per la igualtat, organitzada per l'Associació de Dones del Baix Empordà, i que ha recorregut diversos camins del municipi. Seguidament, a la plaça Major de Calonge s'ha desplegat un mural reivindicatiu i s'ha llegit el manifest, amb música en directe amb l'Espai J Band i un vermut lila.