Doble manifestació a Girona, avui

Avui s'organitzen diversos actes a les comarques gironines per commemorar el Dia Internacional de les Dones. D'una banda, a Girona hi haurà dues manifestacions. Una a les dotze del migdia, organitzada per la Plataforma Feminista Gironina i que sortirà de la plaça Independència; i l'altra a les sis de la tarda, organitzada per la Coordinadora de Feminismes Anticapitalista, que sortirà de la plaça U d'Octubre de 2017.

Durant tot el matí tindrà lloc la jornada d'Esport Femení a la plaça del Lleó, la plaça Independència i la plaça Catalunya.

D'altra banda, també hi haurà diverses concentracions i manifestacions a les principals ciutats de la demarcació, com a Figueres, a les sis de la tarda a la placeta de la Rambla; a Blanes, a dos quarts d'una al passeig de Dintre, a Olot, on es farà un «castell de dones» a la plaça Major, a les dotze del migdia; i a Puigcerdà, a dos quarts de dues a la plaça de l'Ajuntament, entre d'altres.

Altres actes destacats són: una marxa de dones a Arbúcies, projeccions de documentals a la Bisbal d'Empordpà, un dinar popular a Porqueres,un sopar de dones a Puigcerdà, una projecció d'un documental i un sopar a Sant Pere Pescador, entre altres actes.

Les principals ciutats de la resta de Catalunya i Espanya també concentraran milers de participants en diverses concentracions.