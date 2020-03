Les dones del Montseny s'uneixen per lluitar contra l'aïllament rural

El diccionari defineix el verb arremangar com l'acció de replegar les mànigues, però també decidir-se resoludament a fer alguna cosa. Les dues accepcions defineixen l'empenta d'una trentena de dones que viuen a la Reserva de la Biosfera del Montseny, un massís entre Osona, el Vallès Oriental i la Selva. Dones amb inquietuds han decidit que calia crear xarxa i anar juntes per ser més fortes i combatre l'aïllament que genuïnament els brinda la muntanya. La presidenta, Marisa Peláez, ha explicat a l'ACN que malgrat que acaben de començar, ja han despertat l'interès de moltes dones que creien important crear espais de trobada per compartir experiències, donar visibilitat a la dona dins el món rural i impulsar accions per dinamitzar els seus negocis.

Laia Clot viu en una masia al terme municipal de Tagamanent (Vallès Oriental). Reconeix que viure en un indret com aquest del Montseny «no és fàcil», però l'altra banda de la balança «sempre pesa més». Ha creat el seu propi taller a casa des d'on treballa la llana. Laura Rovira és una altra de les dones de l'associació. El seu cas és una mica diferent perquè per qüestions de logística familiar, amb tres fills adolescents que van a l'institut, va decidir deixar casa seva a la Costa del Montseny i durant els dies lectius anar-se'n a viure a prop del centre d'estudis dels seus fills. Ara almenys s'ha pogut estalviar els onze quilòmetres que els separen i que havia de fer diverses vegades al dia. Ella treballa a les oficines del Parc Natural i, a la vegada, coordina l'associació en l'àmbit administratiu.

Peláez ha explicat que a mesura que s'anaven produint trobades de dones de diferents punts del Montseny s'anaven coneixent i anaven descobrint la importància que tenia el simple fet de trobar-se.