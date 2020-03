«Girona té una nevada de més de 10 centímetres de gruix cada 14 anys»

Gerard Taulé és meteoròleg i col·labora amb el Diari de Girona. Es mostra rotund quan se li pregunta si una nevada com la del 8 de març de 2010 es podria repetir: «És clar, encara que hi hagi el canvi climàtic i un escalfament, això no vol dir que no es pugui tornar a repetir» una situació com la de fa deu anys. L'expert, però, destaca que actualment «el problema és que el nombre de dies de nevada es va reduint a Girona, la mitjana anual era d'1,9 dies a inicis del segle XX (1901-30) i en aquest segle la mitjana és d'un dia a la ciutat de Girona».

El meteoròleg s'encarrega de recuperar dades, sobretot de la ciutat de Girona i les poblacions de la rodalia, i subratlla que a la «ciutat Girona cada 14 anys es produeix una nevada igual o superior a 10 centímetres» i per tant, en l'actualitat «hi ha un cert risc que es produeixi una nevada». Tot i l'estadística, el científic considera que «el problema és que aquestes nevades sovint venen a ratxes i podem passar més de 20 anys sense tenir-ne».

Fent història, el meteoròleg fa un repàs dels gruixos més destacats que es van registrar el 8 de març de 2010. A l'estació meteorològica de Calonge es van arribar a acumular 40 centímetres. En canvi, a la ciutat de Girona hi va haver gruixos diferents segons els barris. A la zona més alta, al barri de Montjuïc, es van registrar fins a 24 centímetres; a la Vall de Sant Daniel, fins a 18 i a la zona dels jutjats, a l'avinguda Ramon Folch de Girona, fins a 11. Mentre que a Salt gairebé es va arribar al pam de neu, 15 centímetres.

Tot i aquestes dades, la del 8 de març no és la nevada de tots els rècords a la província de Girona, apunta Gerard Taulé. Sinó que tirant enrere en el calendari, en els últims 100 anys, es va viure l'episodi més intens de tots: es tracta de la nevada del 25 de gener de 1947, que va durar quatre dies i es van acumular gruixos històrics.

Una de les dades rècord són els 175 centímetres de Palamós, els 120 centímetres de gruix a Palafrugell i els 85 centímetres de la Bisbal d'Empordà.

A Girona ciutat, fins i tot, van haver-hi congestes d'un metre de neu. Gerard Taulé recorda que el butlletí de l'observatori meteorològic de Girona, que aleshores estava en una terrassa del carrer de la Força –a l'institut vell– no hi consten els centímetres de neu, però segons calcula l'expert, «s'hi devien acumular entre 20 i 40 centímetres de neu».

Aquella nevada també va causar molts efectes en la població i Taulé es remunta a la premsa d'aleshores i recorda que en el diari Los Sitios de Gerona s'informava que «els viatgers del tren entre Girona i Sant Feliu de Guíxols van haver de baixar del tren per l'acumulació de neu prop de Sant Feliu. La circulació ferroviària va quedar tallada dos dies entre les dues ciutats, igual que entre Girona i Portbou», subratlla l'expert. Malgrat que la del 1947 és la de tots els rècords a la província, en canvi, a Girona ciutat la nevada més intensa va ser la del 4 de gener de 1895 amb gruixos de fins a 40 centímetres.