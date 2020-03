Els pagesos alerten que la manca de fred pot afectar la producció de fruita

Els pagesos de les comarques de Girona alerten que les poques hores de fred que ha fet aquest hivern poden afectar la producció final de fruita. Per això esperen que abans que acabi l'estació augmentin les hores en què el termòmetre cau per sota els set graus. De fet, les altes temperatures registrades les darreres setmanes han fet avançar els cultius. En concret, els arbres fruiters van dues setmanes més endavant del que tocaria. El coordinador d'Unió de Pagesos de les comarques de Girona, Narcís Poch, assenyalava que si els hiverns continuen «tan dolços com els darrers anys» pot obligar fins i tot a canviar el tipus de cultiu que es planta a les comarques de Girona.

Poch assenyalava que el problema es troba en la inducció floral dels fruiters, perquè si no acumulen les hores de fred necessàries, es poden trobar que en els anys següents la planta no floreixi. «Està clar que ens cal més fred. Necessitem hiverns com els que ha fet sempre», remarcava.

I concretava que «per anar bé» haurien d'haver-hi unes 700 hores l'any amb temperatures per sota dels set graus, un fet que aquests darrers mesos no s'ha produït. Des del sector donen per fet que tampoc augmentarà prou en el que queda d'estació.

El coordinador gironí d'Unió de Pagesos revela que això podria afectar a la producció i explica que els arbres «van quinze dies avançats», o el que és el mateix, s'espera que el procés de floració de la planta es produeixi dues setmanes abans del que és habitual.

Malgrat que l'hivern està sent «dolç», Poch recorda que encara hi ha la possibilitat que glaci. En concret, fins passat Sant Jordi és possible que puntualment pugui haver-hi temperatures per sota dels zero graus. Si això passés, no suposaria un greu problema si la planta encara no ha començat a florir, i des del sector asseguren que «fins i tot aniria bé». I el cereal també es beneficiaria d'una gelada. Però tenint en compte que els arbres van avançats al cicle idoni que haurien de tenir, el coordinador d'UP tem que una eventual caiguda brusca de les temperatures per sota dels zero graus a finals de març provocaria danys importants a la planta, perquè aleshores probablement ja hauria començat la floració. En aquest sentit, els pagesos gironins estan alerta, ja que fa dos anys hi va haver una glaçada important a mitjans d'abril que va derivar en una caiguda de la producció.

A llarg termini, el que pot acabar provocant el canvi climàtic i les altes temperatures que es registren a l'hivern és que fins i tot els pagesos hagin de replantejar-se el tipus de cultiu que es treballa. Poch explicava que cada zona és diferent en funció del clima i que, per això, hauran d'adaptar-se, si cal, a produir fruites diferents de la poma en cas que la tendència segueixi els propers anys.

«Evidentment, si el canvi climàtic ens porta cap aquí, a la llarga veurem que algun tipus de fruita no es podrà produir perquè no hi haurà prou hores de fred. Però tenim clar que ens haurem d'adaptar i ho farem», diu Poch.