«S'han de donar també ajuts als boscos»

La nevada del març de 2010 va causar estralls en els boscos de la província de Girona. Va arribar a destrossar 35.000 hectàrees però també en va afectar de forma «més moderada» 110.000 de tot Catalunya. De totes aquestes destrosses, el 60% es van localitzar a la província de Girona. Així ho recorda el secretari general del Consorci Forestal de Catalunya, Joan Rovira. El temporal, a més, va arribar després d'un any 2009 que ja havia patit «episodis molt seriosos de vent i neu al Ripollès».

Al seu dia els propietaris forestals van qualificar la situació dels boscos gironins «d'irrecuperables». Ara el secretari general del Consorci Forestal, deu anys després, explica que «es va fer una acció molt important i es van invertir prop de 9 milions d'euros» per poder recuperar les zones afectades.

Aquests ajuts van permetre fer d'urgència «el 40% de les actuacions necessàries» que van consistir bàsicament en la recuperació de camins principals, refer les franges de protecció incendis, entre d'altres. Amb aquestes accions, diu Rovira: «A data avui si no s'ha recuperat totalitat, gairebé tot».

La línia d'ajuts del Govern català per fer front als danys de la nevada del segle es va mantenir durant un anys i això, assegura «ha tingut un efecte molt positiu». Però el 2014 va baixar de forma important el pressupost.

Aquest aspecte els preocupa, diu Joan Rovira, ja que «s'ha passat de 20 a 10 milions» destinats a la gestió forestal. El temor de falta de diners encara és més elevat ara, després del temporal Gloria. La borrasca no va tenir danys comparables amb la nevada del 2010, apunta Rovira, però sí que «ha tingut un impacte molt important» a la Selva i el Vallès Occidental.

En total hi ha unes 500 hectàrees afectades on caldria «fer les mateixes intervencions que al seu moment es van fer per la neu el 2010». El Gloria ha destrossat 500 quilòmetres de camins però a causa dels estralls, hi ha hagut molts propietaris, subratlla el reponsable del Consorci, que encara «no han pogut ni arribar a les finques».



Mig milió en ajuts

Per fer front a les destrosses «sí que és cert que la Generalitat ha anunciat una acció ràpida del fons de contingència però en boscos privats només preveu mig milió i és molt poc», es lamenta el secretari general del Consorci Forestal. Quan en canvi, els propietaris de boscos asseguren -encara no han acabat el recompte- que «caldria un mínim de tres vegades el que han posat sobre la taula».

Joan Rovira sentencia que entenen «que les ajudes a les platges i en altres infraestructures són importants i necessàries però també ho són els boscos. La meva impressió és que hi ha diferències en el tracte i molt» en temporals.