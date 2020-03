Barcelona es tenyeix de lila contra la desigualtat

Unes 50.000 persones segons la Guàrdia Urbana van desbordar la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona sota el lema «Autoorganització i revoltes feministes contra la precarietat i els fronteres. Juntes i diverses per una vida digna». La mobilització, que va anar des de la plaça Universitat fins a Arc de Triomf, va transcorrer en un ambient festiu i reivindicatiu amb multitud de pancartes.

La capçalera de la marxa, formada íntegrament per dones, va arrencar poc després de les 5 de la tarda a plaça Universitat i va arribar al cap de dues hores a Arc de Triomf, després de recórrer part de la Gran Via i el passeig de Sant Joan.

El lila va tornar a ser el color més present en una manifestació en la qual aquest any també van proliferar els mocadors roses com a gest de complicitat a les dones transsexuals, cap a les quals moltes de les manifestants van voler expressar sororitat. Al clàssic crit «visca la lluita feminista» aquest any se li va sumar la interpretació del càntic xilè «Un violador al teu camí», que es va fer viral a finals de l'any passat i critica com, massa sovint, es qüestiona l'actitud de les dones que pateixen abusos o agressions sexuals en lloc de posar el focus en l'agressor. Precisament, la necessitat d'acabar amb les violacions i els abusos va ser una de les reivindicacions més presents a la manifestació, amb pancartes com «quan torno a casa vull ser lliure i no valenta», «el meu cos no vol la teva opinió» o «a mi no em falta roba, a tu et falta educació». L'acabament de la violència masclista va ser una altra de les peticions més repetides, amb lemes com «Per dolor i sang, ja tinc la regla», «Ni una menys», «No hi som totes» i «Feliç serà el dia que no en falti cap».

Al final de la marxa, diverses dones van llegir un manifest en el qual van exigir més recursos per acabar amb la violència masclista, a més d'un esforç de pedagogia per transitar del concepte de «víctima» al de «supervivent» per referir-se a aquelles dones que han deixat enrere els seus maltractadors.

La mobilització va posar el punt i final amb les actuacions musicals de grups com Roba Estesa, Clika Pika, Heidi Ramírez i Monique Makon, entre d'altres.

A més de la manifestació, ahir estava convocada una vaga general a Catalunya, per part de sindicats minoritaris, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que va tenir una baixa incidència en els serveis públics. Segons dades del Departament de Treball de la Generalitat, «atès que la convocatòria de vaga general coincideix en dia festiu, la incidència de la vaga general és inferior a la d'altres jornades de vagues generals de dies laborables».