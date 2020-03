Un CAP de Ripoll «anorèxic» compleix mig segle de vida

La tarda del 2 de març de 1970 el subsecretari del Ministerio de Trabajo del govern franquista va ser a Ripoll per inaugurar l'ambulatori de la Seguridad Social. José Utrera Molina va donar oficialitat a un centre sanitari que ja feia mesos que havia entrat en servei a l'edifici carrer Macià Bonaplata.

Es va construir en un solar cedit per l'Instituto Nacional de Previsión per tal d'oferir servei mèdic a tota la comarca, espai que anteriorment havia acollit el Torín on se celebraven les «corridas» de braus. Aquell bateig en què Utrera Molina va oficiar com a protagonista secundat pel governador civil i cap provincial del Movimiento, Victoriano Anguera, va servir per denominar a l'ambulatori com a Instituto Nacional de Previsión, un apel·latiu que va fer fortuna i que va servir perquè a Ripoll sigui conegut encara ara com «l'Institut».

En el seu vint-i-cinquè aniversari l'escriptor i metge Daniel Palomeras assenyalava en un díptic que es va publicar aleshores que aquesta era «una singularitat que no es dona enlloc més, i que constitueix una mena de substitució del gènere per l'espècie». Durant bona part de la seva existència doctors com el mateix Palomeras, Agustí, Capo, Maideu, Bonada o Vivas van convertir-se en habituals d'un centre de referència al municipi.



Un mal envelliment

L'edifici, que aleshores es va construir segons el gust de l'època, ha envellit malament, esdevenint una mostra arquitectònica de dubtós gust. De fet els problemes no van tardar a descobrir-se en forma de degoters, persianes que s'encallaven, calefacció intermitent i rajoles de la façana descrostades, molt abans d'arribar a la majoria d'edat. Per això mateix durant l'època de vaques grasses abans de la crisi de 2008, ja es planejava substituir-lo per un nou equipament al Pla. Els ripollesos van desestimar-ho després d'una consulta popular genèrica sobre la construcció d'un nou barri en aquell sector.

L'ambulatori ja s'havia rebatejat feia temps com a Centre d'Atenció Primària, una denominació que el Departament de Salut s'ha pres al peu de la lletra a l'hora d'aprimar-lo en especialitats. Inicialment va servir per reforçar l'Hospital de Campdevànol, que és on s'han de desplaçar els habitants no només de Ripoll, sinó de tota la comarca, encara que els darrers canvis en l'organigrama de la sanitat han traslladat l'epicentre mèdic a la Garrotxa i Girona. Abans ja se n'havien ressentit les guàrdies nocturnes, des de 2011.

En plena crisi del sector el cinquantenari de l'Institut ha passat desapercebut, mentre els professionals que hi treballen intenten mantenir-ne l'essència i el servei.