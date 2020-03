Centenars de dones omplen els carrers pels seus drets

Dues manifestacions feministes a Girona. El centre de la ciutat va ser ahir l'escenari de dues mobilitzacions organitzades en ocasió del 8 de març, Dia de les Dones, una doble convocatòria que tancava una setmana amb multitud d'actes i iniciatives organitzades per diferents col·lectius, sindicats, partits i entitats de la província.

ues manifestacions van tenyir ahir de lila la ciutat de Girona durant el Dia de la Dona Treballadora per reclamar igualtat entre homes i dones. Centenars de dones van sortir al carrer per protestar per les desigualtats entre gèneres que encara es viuen cada dia i, sobretot, per protestar per les agressions sexuals i les víctimes de la violència masclista.

La manifestació del matí va aplegar multitud de persones sota el lema «Fortes, lliures i rebels». Convocada per la Plataforma Feminista Gironina, es va iniciar a les 12 del migdia a la plaça Independència, on va coincidir amb altres iniciatives feministes com l'activitat «Ballem per totes», organitzada per l'Associació Moving Tree, on es va meditar i ballar per totes les dones.

El manifest de la manifestació es va dividir en quatre parts, cada una dedicada a una temàtica diferent. A la primera parada, davant dels jutjats, es va demanar més justícia envers les agressions masclistes i violències sexuals, i polítiques actives per lluitar en contra d'aquestes agressions. A la Subdelegació del Govern, representants dels sindicats i l'associació de dones treballadores de la llar van continuar llegint el manifest, demanant més drets laborals, igualtat salarial i polítiques contra l'assetjament laboral. Els sindicats van demanar més ocupació per a les dones i més conciliació familiar, així com l'eliminació de la bretxa salarial entre homes i dones. Davant la seu de la Generalitat, van exigir una educació feminista i igualitària. Membres del Jovent Republicà i de Joventut Socialista Unificada de Catalunya (JSUC) van demanar un «canvi cultural» amb base en l'educació, i també van rebutjar el «pin parental» proposat per Vox. A l'última parada, a la plaça del Vi, es va recalcar que la lluita feminista «no és només el dia 8 de març, sinó una lluita diària», així com reivindicar el paper de les cuidadores, paper que recau majoritàriament en dones.

A la tarda, la Coordinadora de Feminismes Anticapitalista de Girona va tornar a omplir els carrers del centre de la ciutat amb una manifestació circular que va començar i acabar a la plaça de l'1 d'Octubre. Puntualment, a les 18 h, el col·lectiu va començar la seva reivindicació amb un acte en el qual, a més de llegir el manifest de l'organització, es van portar a terme diverses actuacions. Les noies de l'Escola de Ball de Girona van oferir una exhibició de funky i, després, la colla castellera universitària dels Xoriguers de la UdG va aixecar un 3 de 6 fet només per dones, que van aconseguir descarregar.

Abans de sortir, l'organització va deixar clar que la manifestació era un acte reivindicatiu «contra el patriarcat» i que no es tractava d'un dia de celebració. També es va demanar als homes que cedissin la capçalera i el protagonisme de la mobilització a les dones i que seguissin la protesta des del darrere. La manifestació es va dirigir per Gran Via Jaume I en direcció al Mercat del Lleó. Va ser una marxa sense aturades, ja que la Coordinadora Anticapitalista havia desplegat diferents pancartes en diferents punts del camí per tal de guiar les consignes de la protesta, tal com va explicar Núria Bazaga, membre de l'organització.

L'eix temàtic de la mobilització, segons Bazaga, eren les «tasques de cura». La Coordinadora de Feminismes Anticapitalista volia posar èmfasi en la necessitat de fer vaga general, encara que fos en diumenge. «Treballen les persones que exerceixen en restauració, les persones que treballen en cures, i unes persones que no les tenim en compte mai, les mestresses de casa, per a les quals no hi ha cap dia de festa», va explicar Bazaga en declaracions al Diari de Girona. En tornar a la plaça de l'1 d'Octubre, les noies de la coral de la Salvadora Catà van fer l'última actuació musical.

A més de la mobilització de la tarda, la Coordinadora de Feminismes Anticapitalista va programar actes durant tot el dia. Al matí es va dur a terme a l'Ateneu Salvadora Catà un taller d'autodefensa i una xerrada protagonitzada per dones «precaritzades», entre les quals van tenir protagonisme les dones migrades, que van explicar les seves experiències. Al migdia, van celebrar un dinar popular al mateix Ateneu, i a les 16.30h, una cinquantena de dones van representar la performance Un violador al teu camí.

La nit anterior, el 7 de març, també van portar a terme una marxa nocturna, on prop de 150 dones van cridar contra els abusos que asseguren patir en establiments d'oci nocturn, i van posar en valor les «tasques de cura» vestint amb un davantal i una escombra l'escultura dels defensors de Girona que hi ha a la plaça Independència.