A Girona es donen cinc desnonaments diaris

Els desnonaments a les comarques gironines han baixat un 15% durant el 2019, però tot i això al llarg de l'any se n'han arribat a executar 1.793. És la xifra més baixa dels darrers sis anys, però també el reflex de com la crisi encara continua deixant gent sense sostre. Perquè de mitjana això suposa que cada dia s'executen cinc llançaments arreu de la demarcació.

Sobretot, contra llogaters que no poden pagar les seves quotes. Durant el 2019, però, hi ha hagut 499 famílies gironines que, a més de perdre la casa, s'han quedat amb un deute gairebé de per vida (perquè no han pogut afrontar la hipoteca i el banc els ha desnonat). A més, al llarg de l'any, els jutjats gironins han rebut 138 demandes per ocupacions il·legals d'habitatges.