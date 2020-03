Set gironins van fer una donació de medul·la òssia durant l'any passat

Set gironins inscrits al Registre de Donants de Medul·la Òssia (Redmo) van fer efectiva la seva donació altruista de moll de l'os durant l'any passat i es converteix en la segona demarcació catalana amb més donacions després de Barcelona, que en va fer efectives 21. Segons les dades de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), a tot Catalunya es van fer efectives 36 donacions de medul·la òssia o de sang perifèrica per tractar un pacient que requeria un trasplantament, set menys que el 2018. A més, des del Banc de Cordó Umbilical del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, també es van distribuir 55 unitats destinades a trasplantaments.

Al programa Redmo, que coordina els trasplantaments de medul·la òssia de donant no emparentat amb el pacient, actualment hi ha inscrites 6.920 persones de la demarcació.

D'aquestes, 377 s'hi van incorporar durant l'any passat. Cal tenir present que des del 2018 el nombre de donants s'ha reduït, ja que l'edat per inscriure's com a nou donant de medul·la es va reduir 15 anys per situar el topall en els 40 anys. Fins llavors, s'acceptaven donants fins als 55, però es va canviar el criteri per rejovenir el registre, tenint en compte que la majoria de trasplantaments no emparentats es fan amb menors de 40 anys perquè els resultats clínics són millors.

A 31 de desembre, el registre tenia comptabilitzats 56.509 catalans disposats a fer una donació altruista de medul·la per tractar malalties canceroses de la sang com la leucèmia aguda.

Durant l'any passat, van ser 5.843 els catalans que van fer el pas per formar part del Redmo. A part del topall d'edat als 40 anys, s'ha de tenir present que al llarg del 2019 es van cancel·lar del registre un total de 688 donants per diversos factors, o bé per baixa voluntària o bé ja no complien els criteris establerts.



Recerca de donants compatibles

El registre de la Fundació Carreras gestiona la base de dades dels donants voluntaris espanyols, s'encarrega de la recerca de donants compatibles per als pacients de tot l'Estat i coordina el transport del material donat des del lloc d'obtenció fins al centre de trasplantament. En tots els casos, la donació és completament altruista i anònima. «La creació del Redmo va permetre establir mecanismes de col·laboració amb els registres de donants de diversos països europeus i d'Amèrica del Nord, de manera que els pacients espanyols van començar a rebre donacions internacionals per primera vegada als anys 90», explica el director mèdic de la Fundació Josep Carreras, Enric Carreras.

El ple desenvolupament del Redmo es va aconseguir el 1994 amb la seva integració a la xarxa assistencial pública del SistemaNacional de Salut. A més, la Fundació té subscrits convenis de col·laboració amb totes les comunitats autònomes per garantir la coordinació. Carreras destaca que cada any el percentatge de donants va augmentant. «Els catalans som punters al món en donar sang, però cal perdre la por a donar-ne de medul·la», afirma. Tot i així, «s'ha avançat i ara la societat està molt més informada sobre aquest aspecte i pot veure que fer-se donant de moll de l'os no ha de suposar cap risc», matisa.

Un dels principals objectius, segons Carreras, és ser «autosuficients». «Només un 25% dels trasplantaments que es fan a Espanya provenen de donants espanyols i la resta venen d'Alemanya i Estats Units principalment», afirma. Carreras explica que aquesta importació «genera un cost molt elevat tant econòmic com mèdic», i per tant fa una crida a la ciutadania a fer-se donant de medul·la òssia. «Pensar que un gest senzill com aquest pot salvar una vida en alguna part del món causa una satisfacció immensa».