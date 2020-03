La UdG fa una «neteja generalitzada» per frenar el contagi del coronavirus

La Universitat de Girona està fent una «neteja generalitzada» de tots els espais per tal d'evitar nous contagis del Covid-19, segons fonts de la institució consultades pel Diari de Girona. Aquestes mesures s'adopten després que divendres Quim Salvi, rector de la UdG, fes arribar un missatge als membres de la comunitat educativa informant de dos nous casos de coronavirus a la Facultat de Turisme. Es tractaria de dos treballadors de la universitat que haurien estat contagiats pel contacte amb la professora que va donar positiu a les proves la setmana passada.

Durant aquests darrers dies, i a conseqüència d'aquell primer cas, la Universitat de Girona va realitzar una neteja «sistemàtica» de tots els espais on havia estat la professora afectada pel coronavirus. Van fer-ho seguint les recomanacions de Salut Pública i per tal «d'augmentar el grau de desinfecció». Bona part de la neteja es va centrar en el seu despatx, ubicat a la Facultat d'Educació i Turisme en el campus del Barri Vell.

Després de la confirmació d'aquests dos nous casos, la Universitat ha pres més mesures i continua amb la desinfecció dels espais, però aquesta vegada d'una forma més «generalitzada» i no només centrant-se en les zones on han estat els contagiats pel Covid-19. De la mateixa manera continua seguint els protocols establerts per Salut Pública i ja s'han posat en marxa «els mitjans, els controls i els canals informatius», segons informava Quim Salvi en el mateix missatge.

Fonts de la UdG confirmen que les tres persones afectades es troben actualment en un estat lleu del virus, encara que, tal com ja informava ahir aquest diari, des de la mateixa universitat es recomana als membres de la comunitat inclosos en grups de risc que «valorin la possibilitat de restar al domicili els pròxims dies». A totes aquestes persones, deia el missatge del rector, se'ls proporcionaran eines perquè puguin desenvolupar l'activitat des del domicili.