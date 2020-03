Argelaguer ha reduït la taxa de recollida de residus en un 31,5%

Mentre els veïns de les localitats veïnes paguen entre 190 i 150 euros pel rebut de la recollida d'escombraries, els veïns d'Argelaguer paguen 108 euros. Fa uns anys pagaven 142 euros, però enguany l'Ajuntament els ha abaixat el rebut en un 31,5%.

El motiu és que Argelaguer des de fa tres anys fa la recollida amb contenidors tancats, obertura amb targeta i bosses marcades. Primer ho feia com a prova pilot però fa temps que ha adoptat el sistema de manera definitiva.

Ahir, l'alcalde, Artur Ginesta, va explicar que fa tres anys duien a l'abocador un 70% de la recollida i ara n'hi entra un 20%.

Tot i que els veïns del barri de can Blanc també han fet la prova pilot, no tenen tanta reducció. «Perquè són un barri i no tot un poble», va raonar ahir el director del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, Francesc Canalias.

En l'acte de presentació dels resultats de les proves pilot de recollida de residus en proximitat a la Garrotxa, el director del SIGMA, Francesc Canalias, va fer un balanç positiu dels resultats obtinguts. Va explicar que la idea és que el nou sistema de recollida amb contenidors tancats i amb planta de triatge de residus estigui desplegat a tots els municipis de la Garrotxa que estan apuntats abans de les eleccions municipals del 2023.

Va precisar que el canvi de model no representarà una reducció de la taxa, com ha passat a Argelaguer, perquè llavors tots els pobles només duran un 20% de la recollida a l'abocador. També va dir que si ara cobren 50 euros per tona que entra a l'abocador, el 2023 cobraran 75 euros.