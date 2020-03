Un camió perd dues peces de ciment de grans dimensions a Sant Gregori

Un camió de gran tonatge va perdre dues peces de ciment de grans dimensions després de trencar les corretges de subjecció mentre passava per la rotonda de Sant Gregori. Els fets van passar a primera hora de la tarda, quan el vehicle es dirigia a les naus industrials del polígon del municipi i, quan va entrar a la rotonda, per la mateixa inèrcia de la maniobra va trencar les corretges i va perdre les dues peces.

Els objectes van col·lapsar parcialment una de les vies d'entrada a la rotonda i els vehicles havien de fer maniobres per poder passar. En menys d'una hora, una grua de la mateixa empresa a la qual pertany el camió va carregar de nou les peces al remolc del vehicle i el trànsit es va reprendre amb normalitat. De totes maneres, la presència de les peces de ciment a la via –tot i ser de grans dimensions– no va causar incidències en la circulació viària, ja que ni Bombers ni Trànsit ni Mossos d'Esquadra van rebre cap avís.