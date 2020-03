Descobreixen més de 1.700 plantes de marihuana en un mas de Sant Ferriol

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Garrotxa han detingut tres persones i han desmantellat un cultiu de més de 1.700 plantes de marihuana de més de 395 quilos. El cultiu es trobava en un mas de Sant Ferriol i per alimentar-lo havien punxat la llum.

Els arrestats són dos homes de 40 i 47 anys i una dona de 35 anys, de nacionalitats xilena, espanyola i boliviana i veïns de Vilafant, Avinyonet de Puigventós i Barcelona. Se'ls acusa de ser els presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. Tot i les dues detencions, la investigació continua oberta i els Mossos d'Esquadra no descarten noves detencions relacionades amb el cas.

La investigació es va iniciar a finals del mes de febrer, quan agents de la comissaria d'Olot van saber que en un mas de Sant Ferriol hi podria haver una plantació de marihuana.

Els investigadors van realitzar diverses comprovacions i vigilàncies i van determinar l'existència d'una plantació dins de l'habitatge. El passat dia 5 de març, els agents van entrar a escorcollar l'interior de la masia, on es va localitzar dues estances amb 1.740 plantes de marihuana, en diferents estats de creixement i un pes aproximat de 395 quilos.

Per aquest motiu, els agents van detenir tres persones com a responsables de la plantació. A més, van comprovar que la instal·lació estava connectada fraudulentament a la xarxa elèctrica.

Amb tot, però, la investigació continua oberta i els Mossos d'Esquadra no descarten noves detencions relacionades amb el cas.

Els detinguts, dos dels quals tenien antecedents, van passar el dia 6 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Olot, el qual en va decretar la llibertat amb càrrecs.

El cultiu i el tràfic de drogues a la província de Girona és un dels fronts que els Mossos d'Esquadra tenen oberts i constantment desenvolupen operatius per posar-hi fi. També actuacions que permeten enxampar narcotraficants que utilitzen les vies de comunicació que transcorren per les comarques de Girona. La setmana passada, sense anar més lluny, agents dels Mossos de Trànsit van enxampar un conductor arran d'una infracció de trànsit que anava amb una furgoneta per l'autopista AP-7. La sorpresa va venir després, quan en obrir el vehicle hi van localitzar més de 400 quilos d'haixix. Una droga que segurament anava cap al nord d'Europa, el mercat principal.