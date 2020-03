Es van desnonar 1.800 famílies a Girona l'any passat, un 15% menys que el 2018

Els desnonaments a les comarques gironines han baixat un 15% durant el 2019, però tot i això al llarg de l'any se n'han arribat a executar 1.793. Tot i que és la xifra més baixa dels darrers sis anys, evidencia que la crisi encara continua deixant gent sense sostre. De mitjana això suposa que cada dia s'executen cinc llançaments arreu de la demarcació. De tots els llançaments que s'han fet efectius, sis de cada deu (el 61,7%) són contra particulars i famílies que estaven de lloguer i no han pogut afrontar les quotes mensuals. En concret, 1.107 casos. En comparació amb l'acumulat del 2018, aquests llançaments s'han reduït un 9,6% –perquè aquell any hi va haver 1.225 desnonaments contra llogaters. A més, al llarg de l'any, els jutjats gironins han rebut 138 demandes per ocupacions il·legals d'habitatges i se n'han resolt 84. A finals de setembre, en tenien 88 que encara estaven en tràmit -algunes de les quals s'havien interposat anteriorment.

D'altra banda, durant el 2019, a les comarques gironines hi ha hagut 499 execucions hipotecàries. És a dir que, a més de perdre la casa, aquest mig miler de famílies han vist com se'ls quedava un deute gairebé de per vida amb el banc. Al llarg del 2019, aquest tipus de desnonaments s'han reduït gairebé un 35% –perquè el 2018, se'n van executar 764. Per últim, fins arribar a la xifra global de 1.793, els 187 desnonaments restants obeeixen a altres casuístiques.

A Catalunya, al llarg del 2019 s'han executat 12.446 desnonaments. Si es posen les dades en relació, això significa que d'aquests el 14% s'han dut a terme a les comarques gironines. I tot i que aquest percentatge pugui semblar petit, la demarcació és el segon territori català amb més casos de llançaments. Això sí, molt per sota de Barcelona (8.424) però per damunt de Tarragona (1.440) i Lleida (789).

Segons dades que periòdicament publica el Consell General del Poder Judicial, al llarg del 2019 s'ha reduït notablement la situació de col·lapse que s'arrossegava en les demandes per clàusules sòl. Sobretot, per la feina que s'ha dut a terme des del jutjat especialitzat en clàusules sòl. De fet, a finals del 2019, aquest jutjat tan sols tenia pendents 175 causes (una xifra que contrasta amb la del 2018, quan eren 1.206). A més, al llarg de l'any passat, el jutjat especialitzat va rebre 1.261 demandes per clàusules sòl, però va arribar a resoldre'n gairebé el doble (2.292).

Per últim, s'han incrementat les empreses gironines que s'han vist obligades a recórrer al jutjat mercantil. En concret, n'hi ha hagut 147 que han presentat concurs de creditors després de no poder afrontar els deutes (davant les 112 que ho van fer el 2018).

Mesures del Govern espanyol

D'altra banda, el Govern format pel PSOE i Unides Podem vol prendre mesures perquè, juntament amb la pròrroga a la moratòria de les execucions hipotecàries, es combatin els desnonaments derivats de la impossibilitat de pagar el lloguer. La mesura es considera «necessària», especialment, en zones amb un mercat del lloguer disparat i on hi ha «grans tenidors d'habitatge que es dediquen al mercat immobiliari». La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) va celebrar la decisió del Govern i va destacar les campanyes que han dut a terme perquè es prenguin mesures.