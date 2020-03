JxCat vol que el litoral gironí estigui a punt per a la temporada turística

Els diputats i senadors de JxCat per Girona van visitar ahir Sant Pere Pescador per demanar a l'Estat que les platges, passeigs i camins de ronda estiguin a punt per a la temporada turística. Mariona Illamola, Sergi Miquel, Jami Matamala i Josep Maria Cervera, acompanyats per l'alcalde, Agustí Badosa, van anar fins a peu de platja, on encara s'amunteguen les restes vegetals que es van acumular per la pujada del Fluvià, que tot just s'han començat a retirar en els darrers dies. Els representants de JxCat van presentar la proposició no de llei registrada «per tal que les platges de la Costa Brava, els passeigs marítims i els camins de ronda recuperin el bon estat abans que comenci la temporada turística».