Presenten la cervesa solidària a favor de la recerca en autisme, a Girona

Ahir la Fundació Tutelar Support va acollir l'acte de presentació a Girona de la cervesa Am Able, un projecte solidari amb el qual els seus impulsors, la família Conesa, volen recollir fons per a la recerca en l'autisme que realitza a Girona l'equip liderat pel doctor Ramon Novell, cap del Servei de Discapacitat de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS). L'acte de presentació oficial ja es va fer al desembre a Barcelona. Com a novetats, a part de Barcelona, també es vendrà al comerç de queviures l'Estuca de Girona i la família Conesa va anunciar que s'elaborarà sense gluten i sense alcohol i a l'abril es començarà a fer a Anglaterra i Irlanda. Novell va dir que «volem investigar en la transformació del model dels trastorns del desenvolupament i visibilitzar l'autisme».