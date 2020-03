Girona, en guàrdia davant l'eventual propagació del coronavirus

El Departament de Salut de la Generalitat va anunciar ahir 23 contagis nous de Covid-19 a Catalunya –s'actualitza el recompte a un centenar d'afectats–, sense la possibilitat de saber quants d'aquests casos són a la província de Girona per motius de «protecció de dades», segons van al·legar fonts de Salut a Diari de Girona.

Ara bé, malgrat la manca d'un recompte oficial a la província, el degoteig de casos va començar fa uns dies: sense anar més lluny, els dos últims casos confirmats de treballadors de la Facultat de Turisme, a la Universitat de Girona (UdG), juntament amb el primer contagi que la setmana passada es va diagnosticar a una empleada de la mateixa Facultat. «S'han extremat les mesures de neteja i higiene als despatxos, taules i espais de les facultats amb productes desinfectants», van explicar fonts de la UdG, en referència al protocol específic de neteja. A més, també han creat un Gabinet ad hoc per abordar els diferents escenaris que planteja el coronavirus amb el Departament de Salut a mesura que va evolucionant la situació. «No té sentit avançar les mesures, que no vol dir no estudiar els possibles escenaris i estar preparats», van argumentar les mateixes fonts. En aquest sentit, fins ahir no hi havia hagut cap alteració en el funcionament de les classes, tot i que en l'àmbit de la salut ja estaven suspeses les pràctiques d'Infermeria i Medicina a Urgències, UCI i sala de parts. Pel que fa a la resta d'especialitats, la UdG no ha aplicat de moment cap restricció. En canvi, instituts de la província que imparteixen Formació Professional (FP) sí que han suspès totes les pràctiques en centres sanitaris com hospitals o CAPS, seguint la línia de les recomanacions de Salut. Davant l'allau de consultes telefòniques que ha rebut la UdG sobre el virus, la universitat respon al web les preguntes freqüents.



Residències de gent gran

Des del cap de setmana, a les residències de gent gran de Catalunya s'apliquen de les recomanacions que Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ja va anunciar divendres. A diferència de la Comunitat de Madrid, que va decidir tancar durant un mes centres d'oci per a gent gran, a Catalunya encara no s'han arribat a mesures tan dràstiques.

«Seguim totes les recomanacions que fins ara ens han fet els Departaments de Salut i de Treball de la Generalitat: penjar cartells informatius i demanar als familiars que s'abstinguin de venir a la residència si han estat amb contacte estret amb persones diagnosticades, han viatjat a destinacions de risc o tenen símptomes respiratoris», va explicar el director de Fundació Palafrugell Gent Gran, Cesc Magan, que també va assenyalar la importància que els visitants es rentin les mans en entrar i sortir del centre, una altra de les mesures recomanades. En aquesta residència de Palafrugell, l'activitat entre residents continua amb normalitat, ja que encara no han detectat cap possible cas positiu. A Ripoll, el centre de dia per a gent gran que pertany a la Fundació Guifré ha tancat les portes com a mesura preventiva, informa Efe.



Confinat a casa

L'escriptor gironí Josep Maria Fonalleras va explicar ahir a Rac1 que fa 10 dies que està tancat a casa per precaució –sota ordres d'«evitar el contacte social»–, ja que un familiar seu va donar positiu per coronavirus. «S'ha de dir que justament avui ha fet una nova revisió i li ha sortit negatiu. De vegades parlem molt dels nous casos i no dels que ja estan curats», explicava. «És una història una mica estranya perquè no tens cap símptoma ni sensació d'estar malalt», va dir Fonalleras, que fins i tot s'ha aficionat a fer ioga al matí amb videotutorials per «sentir-se una mica viu i deixar d'estar encarcarat». Familiars li han portat provisions a la porta; a una filla li va demanar tabac i ginebra.