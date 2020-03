Reflexions i confessions «a banda i banda del vidre»

«El vidre continua sent un autèntic mur emocional. Res de tocar, res d'abraçar... cap relació epidèrmica». Aquesta és una de les reflexions que Dolors Bassa recull a la seva primera publicació escrita conjuntament amb la seva germana, Montse Bassa, i que ahir es va presentar a Girona en un acte que va comptar amb dirigents d'Esquerra com Pere Aragonès, Roger Torrent o Teresa Jordà, entre d'altres. «Aquest llibre és el relat de les vivències, experiències i sentiments de les persones que ens enfrontem amb situacions vitals extremes, que mai no havíem imaginat que viuríem ni pensàvem que seríem capaces de suportar», explica Carme Forcadell en el pròleg, del qual n'és l'autora.

I és que la sinceritat i la fermesa amb què perfilen les seves confessions són més que visibles en cada pàgina de la novel·la; amb el matís destacable que cadascuna ho fa des d'un costat del vidre diferent, des d'on ofereixen dues visions complementàries sense defugir ni la política ni les reflexions més íntimes. Les converses a Brussel·les, la presó preventiva, el judici, la sentència i l'actual reclusió al centre penitenciari Puig de les Basses són alguns dels esdeveniments clau que tracten en el relat i, a més, qüestionen i denuncien problemàtiques amb les quals Dolors Bassa es topa a la presó.

Feminista i independentista

La desigualtat entre homes i dones dins el règim penitenciari és una de les seves grans preocupacions i contra la qual ha de lluitar «dia a dia». És per això que una de les múltiples facetes de Bassa a la presó, «a part de la de docent o gestora cultural» és la «d'apoderar les dones perquè s'adonin que tenen drets i que han de tenir veu», explicava ahir durant la presentació del llibre Cristina Sánchez, sociòloga de la Universitat de Girona i amiga de Dolors Bassa.

«Inevitablement» també és un llibre polític i independentista. Es parla del procés, així com dels motius que van despertar l'interès de Montse Bassa d'aventurar-se en la política. Bassa va explicar que quan van tancar la seva germana a la presó no es veia «amb forces» de lluitar i preferia mantenir-se en l'anonimat, fins que «la nostra mare, que sempre ha sigut el pilar fonamental de la família, em va fer veure que no em podia quedar de braços plegats». Bassa va admetre que «des del primer moment que vaig parlar amb el cor, la gent empatitzava amb mi i volia seguir mobilitzant-se, i això és el que em va donar més forces per seguir».

L'advocat de Dolors Bassa, Mariano Bergés, va confessar que havia sigut un «privilegi» defensar-la i que «sentir la confiança i l'estima tant de la Dolors com de la Montse ha sigut molt enriquidor i m'ha fet créixer molt», va explicar, i també es va mostrar crític amb la sentència, ja que condemna delictes «obsolets com per exemple la sedició». Bergés va explicar que és «inadmissible» que una conducta «tan simple com la que ha tingut Bassa encaixi en un delicte tan desproporcionat».

Finalment, «el llibre també és emotiu» i l'objectiu principal és que «arribi a tothom d'una manera especial, ja que parla de sentiments descrits amb la màxima autenticitat possible».