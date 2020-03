Ryanair anuncia una reducció de vols al nord d'Itàlia

La companyia Ryanair va comunicar ahir la reducció a la mínima expressió dels vols al nord d'Itàlia després de les severes restriccions de mobilitat per la crisi del coronavirus i les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). A partir d'avui i fins al 8 d'abril, l'aerolínia irlandesa suspèn tots els trajectes domèstics a Itàlia amb destí o origen Milà-Bèrgam, Milà-Malpensa, Parma i Treviso.

A partir d'aquest dijous i fins al 8 d'abril, Ryanair comptarà amb una programació molt minvada de vols internacionals amb destí o origen els mateixos aeroports, més Rimini i Venècia. L'oferta es limitarà a només un vol diari i només durant quatre dies: divendres, dissabtes, diumenges i dilluns.

Segons va apuntar la companyia, els passatgers amb el vol afectat ja van rebre ahir un correu electrònic. Per als qui no hagin estat avisats, el seu vol continua programat tal com estava previst.

«La situació evoluciona diàriament i tots els passatgers dels vols afectats per les prohibicions o cancel·lacions de viatges reben correus electrònics on se'ls manté informats i se'ls ofereix la possibilitat de canviar el vol, rebre un reemborsament complet o crèdits de viatge», van detallar des de Ryanair.

De fet, la setmana passada ja va aplicar una primera mesura restrictiva a Itàlia, amb la cancel·lació del 25% dels vols entre el 17 de març i el 8 d'abril degut a la baixada significativa de la compra d'aquests vols davant l'alarma del Covid-19.



Objectiu: repatriacions

Segons va informar la mateixa companyia, l'horari restringit de quatre dies servirà per retornar tots aquells turistes que han visitat el nord d'Itàlia i que han de tornar als seus països d'origen.

«Hi ha molts milers de turistes no italians que actualment es troben a la regió de la Llombardia i tenen previst retornar als països respectius», va exposar l'aerolínia.

«Per això, Ryanair aplicarà aquest horari restringit de quatre dies des del nord d'Itàlia per repatriar aquests ciutadans no italians», va puntualitzar.

La línia aèria lamenta les mesures i els canvis d'horari, que va justificar com a «derivats de les restriccions dels governs nacionals en resposta al bloqueig imposat pel Govern italià al nord del país».