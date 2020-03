La sanitat centra les esmenes de Ciutadans al pressupost per Girona

Ciutadans ha presentat 80 esmenes referents a catorze municipis gironins als pressupostos de la Generalitat. El portaveu provincial i diputat Jean Castel considera que el 9,9% d'inversió del pressupost que es destina a les comarques gironines «no dona sortida a moltes demandes i urgències de la província».

Entre les propostes del partit taronja hi ha la necessitat de crear un fons per a l'increment de mitjans del jutjat encarregat de les clàusules abusives en crèdits hipotecaris, però Castel ha volgut posar sobretot èmfasi en l'àmbit sanitari, que és on es dirigeixen la majoria de les esmenes. En aquest sentit, han demanat que es creï un fons per garantir el reforç de personal, l'obertura a l'estiu i vacances de tots els llits de l'hospital Josep Trueta, la creació d'un fons per incorporar el servei de pediatria al CAP de Tossa o destinar una partida a la incorporació del servei d'urgències nocturnes d'aquest mateix CAP.

D'altra banda, Castel també ha reclamat una partida per a finançar una àrea d'inspecció fitosanitària al port de Palamós i ha destacat la necessitat de crear un fons per remodelar i adequar el Castell de Sant Ferran de Figueres que permeti «posar de relleu l'inestimable valor històric i cultural de la fortalesa».

Finalment, Castel també ha assenyalat que la demarcació té «comptes pendents» com la creació d'un nou institut a Lloret, el de Palafrugell o l'escola Carme Guasch de Figueres, i també ha presentat esmenes per aconseguir una residència i centre de dia a Santa Cristina d'Aro, Castelló d'Empúries i Figueres.