Un acompanyant per pacient al Santa Caterina i al Trueta

Els dos grans hospitals de Girona, el Josep Trueta, a la capital, i el Santa Caterina, a Salt, només deixen que cada malalt tingui un acompanyant o rebi una visita al dia com a mesura preventiva per evitar la propagació del coronavirus, confirmen fonts del Departament de Salut. En aquest context, el sindicat de CCOO del Trueta va denunciar ahir a Diari de Girona el fet que la província de Girona sigui l'única on no hi hagi cap centre hospitalari habilitat per fer la prova diagnòstica del coronavirus. «No entenem per què a un hospital de referència com és el Trueta no podem tenir l'acreditació per fer la prova», va lamentar la portaveu de la secció sindical, M. Àngels Rodríguez. Les proves es poden fer a Barcelona (hospital del Mar, hospital Clínic i hospital de Sant Pau) i Lleida (Arnau Vilanova). «L'hospital Arnau Vilanova ho té i també és de l'ICS (Institut Català de Salut) i de la mateixa categoria que el Trueta; nosaltres no podem ser menys», va reivindicar Rodríguez, ja que actualment es troben que han d'esperar 72 hores per tenir els resultats dels casos sospitosos i, mentre n'estan pendents, han de destinar molts recursos materials i de personal per mantenir els pacients aïllats durant aquests tres dies. Si a Girona hi hagués l'equip per fer el test, en canvi, només tardarien entre dues i quatre hores a saber el resultat, i descartar el coronavirus, «agilitzaria molt el tema de falsos negatius», va argumentar la portaveu.

Fonts de l'ICS asseguren que des del Servei Català de Salut «ja s'està treballant per tal que aviat el Trueta pugui assumir les proves». En aquest cas, assenyalen, esdevindria el laboratori de referència per a tota la Regió Sanitària, no només per les sospites en pacients del Trueta. També s'està treballant perquè es puguin fer a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Can Ruti de Badalona i Joan XXIII de Tarragona.

Pel que fa a equipament de protecció, el Trueta compta amb equipaments de protecció individuals per als professionals sanitaris exposats a les possibles infeccions, sobretot a la vuitena planta, on es troben els casos de malalties infeccioses, la Unitat de Cures Intensives (UCI) i Urgències.

A més, des de CCOO Trueta es queixen de la «descoordinació» i «disparitat de criteris» entre departaments de la Generalitat a l'hora de gestionar les mesures de prevenció del Covid-19, ja que, per exemple, fins ahir hi havia restriccions diferents per als estudiants de pràctiques en centres sanitaris i es trobaven que havien de fer tornar a casa estudiants de Formació Professional (FP) però no els dels graus universitaris. En el cas de la UdG, se seguia amb normalitat i només s'havien suspès les pràctiques d'Infermeria i Medicina en les especialitats de malalties infeccioses, UCI i Urgències (inclosa sala de parts). Ahir, però, van interrompre totes les pràctiques sanitàries per ordre del Departament de Salut.

D'altra banda, quant a consultes externes del Trueta, fonts del sindicat Catac van admetre que darrerament estan extremant les mesures d'higiene i estan prenent mesures preventives com ara «posar-se mascareta si algun pacient pateix símptomes». A més, els auxiliars administratius intenten mantenir més distància a l'hora d'atendre els pacients, «una mesura que es podria aplicar més fàcilment si ens instal·lessin la mampara de separació que fa temps que estem reclamant», explicaven des del Catac. També van explicar que hi ha hagut dues baixes d'infermeria ?que en principi no estan relacionades amb el coronavirus? i això ha dificultat «el funcionament diari». Finalment, van valorar positivament el fet de sentir-se informats «constantment» de les darreres actualitzacions del Departament de Salut a través del portal dels treballadors.

Segons fonts del mateix sindicat, dos membres del personal sanitari de l'hospital Santa Caterina estan aïllats als seus domicilis com a mesura preventiva mentre esperen els resultats de les proves de coronavirus. «Fins ara no hi ha hagut cap cas confirmat a l'hospital, ni personal sanitari ni pacients, la sensació és de tranquil·litat i la situació sembla que està sota control, de moment», van explicar a Diari de Girona. D'altra banda, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, als centres de l'Institut Català de la Salut a Girona s'han suspès: totes les activitats formatives externes i internes; totes les reunions internes, excepte les necessàries per al correcte tractament i seguiment dels pacients, els comitès directius i de crisi; les pràctiques clíniques d'estudiants; les visites dels delegats de les empreses farmacèutiques i altres comercials; tota l'activitat del voluntariat i les visites escolars. Tot això, a banda de la restricció a només una acompanyant o visitant per pacient ingressat. Fonts dels hospitals d'Olot, Campdevànol, Blanes, Palamós i Figueres van coincidir en la sensació de «tranquil·litat» als centres. «Tenim estocs de material suficients i els pacients estan atesos sota control, no hi ha cap mena de col·lapse», explicaven des de Figueres i van admetre que «estan estudiant» com restringir l'accés de familiars al Centre Sociosanitari Bernat Jaume, on deriven pacients perquè s'acabin de recuperar. Seguint el protocol de Salut, van suspendre totes les formacions internes, congressos i pràctiques d'estudiants com els dels cicles formatius sanitaris de l'institut Alexandre Deulofeu.

A l'hospital d'Olot també han anul·lat formacions i pràctiques d'estudiants. «La gent està fent cas a les indicacions de Salut i truquen al 061 o als Centres d'Atenció Primària per informar-se, per això no hi ha col·lapse a urgències», van informar fonts del centre. A l'hospital de Blanes també han seguit les mesures pertinents i han posat incís al fet d'informar i fer assistència al personal sanitari, pacients i familiars sobre les mesures de precaució que cal prendre, és per això que «actualitzem i repassem constantment els cartells informatius que hi ha repartits per al centre», explicaven fonts del centre.

A Palamós, fins ahir no tenien constància d'haver suspès pràctiques d'estudiants ni formacions internes. «Estem a l'espera de rebre instruccions de Salut, però sí que hem anul·lat formacions externes i participacions en congressos internacionals, així com voluntariat». Fonts del centre van coincidir a mantenir la calma però que cal estar alerta. «Els CAPs ja estan preparant professionals per rebre futurs casos».

Per últim, l'hospital de Campdevànol és el centre que ha notat menys els «efectes del coronavirus», ja que engloba poca població. Fins ahir, tampoc havia suspès les pràctiques d'estudiants, ja que la direcció considerava que «no és zona de risc perquè no hi ha cap cas de coronavirus ni tampoc cap cas d'aïllament». Després de les mesures comunicades per Salut, van decidir suspendre-les. A més del Ripollès, l'Alt Empordà i el Baix Empordà encara no han detectat cap cas de coronavirus.