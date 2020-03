Fan una crida per a la neteja de la llera del Fluvià al pas per Olot

Nou quilòmetres del riu Fluvià entre el pont de Codella (les Preses-Vall d'en Bas) i la font de Canet (les Tries-Olot) estan plens de plàstics, ferros, bidons... Segons ha explicat el president de la Creu Roja de la Garrotxa, Emili Bassols. El motiu de l'acumulació de brutícia són els efectes del temporal Gloria.

Davant de l'acumulació de residus fluvials, la Creu Roja de la Garrotxa, l'Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa amb el suport del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa i l'Ajuntament d'Olot han organitzat una gran neteja del riu per al pròxim diumenge, dia 15 de març.

La Jornada arrencarà a les 9 del matí a l'esplanada de l'antiga Estació d'Olot. La feina acabarà a la una del migdia. L'itinerari per netejar estarà repartit en onze trams marcats pels ponts. En cada un dels trams hi haurà una persona responsable de la coordinació dels voluntaris i establiran llocs de concentració on abocaran els materials recollits.

L'organització demana que els menors d'edat estiguin vigilats pels seus pares o tutors, recorden que cal ser prudents en els moviments i desplaçaments per evitar caigudes o accidents així com respectar la flora i fauna del riu durant les feines de neteja. En cas de pluja anul·laran l'acció. Hi haurà dues o tres barques per arribar als llocs complicats.

Els participants han de portar un sac, botes d'aigua i guants. No donen guants ni sacs per no crear més residus. Qui vulgui endinsar-se al riu haurà de dur equip per fer-ho.

De moment, més d'una desena d'entitats olotines, com diverses associacions de barris d'Olot, instituts de secundària i institucions com el Parc Natural, s'han adherit a la iniciativa.

Els ajuntaments de la Vall d'en Bas i les Preses aportaran voluntaris per treballar a la llera del riu que està en els seus termes. La part esquerra és de la Vall d'en Bas i la dreta, de les Preses.

