Anul·lat el concert d'un artista italià a La Planeta

El cantant italià Peppe Voltarelli ha hagut de cancel·lar els concerts previstos durant la seva gira que havia de començar els propers dies. Entre d'altres, s'han vist afectats els concerts que l'artista italià havia de realitzar al festival Barnasants i també el concert previst per al dia 2 d'abril a La Planeta. Els espectadors afectats poden posar-se en contacte a través del correu de La Planeta i se'ls retornarà l'import de l'entrada.

D'altra banda, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha acordat la suspensió de congressos, seminaris, simposis, jornades, cursos i altres activitats de formació dels cossos operatius i col·lectius professionals de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments i del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 de caràcter presencial programada per desenvolupar-se a Catalunya. És per aquest motiu que han anul·lat la jornada «Dinàmiques en Emergències» prevista per al 28 de març. Informen que es tornarà a programar quan la situació ho permeti i es retornaran els diners a les persones que s'hi havien inscrit.