Les famílies exigeixen per escrit als consells comarcals la cessió del menjador escolar

Un centenar d'associacions de mares i pares d'alumnes registraran avui cartes als consells comarcals demanant-los que, abans del maig, formalitzin convenis amb elles perquè puguin gestionar el menjador escolar el curs vinent. L'objectiu d'aquesta acció, impulsada per la Coordinadora d'AMPAs i AFAs de Catalunya, és pressionar les administracions reticents a cedir el servei a les famílies encara que el Departament d'Educació hagi creat un marc legal que ho permet.

La iniciativa ha sorgit de Girona, on la coordinadora té una vuitantena d'associacions adherides, però tindrà ressò en altres comarques catalanes com l'Anoia o el Segrià, d'on s'hi han sumat més AMPAs. A última hora d'ahir, la plataforma confiava superar el centenar de demandes als consells comarcals i advertien que si aquests no els responen abans del maig prepararan noves mobilitzacions.

El paraigües legal amb què compten les famílies és la Llei de Mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic; és a dir, la Llei d'acompanyament dels pressupostos que el Govern català preveu aprovar el 18 de març. La carta especifica que, tal com el Departament va notificar als mateixos consells comarcals, una disposició addicional a la Llei d'Educació dona «cobertura legal a la signatura de convenis entre administracions públiques i AMPAs i AFAs». Es tracta de la número 22, segons la qual aquestes associacions «podran gestionar els respectius menjadors escolars mitjançant la subscripció de convenis de gestió» amb l'«adminitració titular de la competència o que l'exerceixi per delegació» –tal com fan els organismes comarcals. L'escrit que presentaran avui deixa clar que els convenis amb les associacions de famílies «tindran cobertura legal i reglamentària» des de l'endemà mateix de l'aprovació de la Llei d'acompanyament dels pressupostos.

A això, la coordinadora hi afegeix que la Llei de Contractes del sector públic de què parteixen els consells comarcals inclou una altra disposició addicional –la 49– que permet articular «instruments no contractuals per a la prestació de serveis públics destinats a satisfer necessitats de caràcter social» com defensen que són els menjadors escolars.

Des de la Coordinadora d'AMPAs i AFAs de Catalunya van indicar que en els últims dies han detectat un canvi d'actitud en consells com el de la Selva, que comença a obrir la porta a esperar l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat abans de decidir sobre l'adjudicació del servei.