Gombrèn vota per majoria mantenir les campanes a la nit i el toc festiu del migdia

Les campanes de Gombrèn (Ripollès) continuaran sonant tota la nit i també el toc festiu del migdia que ha generat bona part de la polèmica. Aquest dimecres s'ha fet el recompte de les votacions que van començar el 26 de febrer i que es va tancar divendres passat. D'un cens de 160 (els empadronats de 16 anys o més), van votar 71 persones, una xifra que representa el 44% de participació. "Està molt bé si tenim en compte que aquest era un tema menor; hem encetat un camí on la gent pugui dir la seva", ha afirmat l'alcalde, Cèsar Ollé.

El resultat de l'enquesta ha estat contundent. La majoria, 47 votants, han demanat que les coses es quedessin com fins ara (campanes a la nit i toc festiu del migdia) mentre que un menor nombre de votants volien que es fessin canvis. Així, 14 volien el toc del migdia més curt i 11 que s'eliminés. També hi ha hagut 9 vots demanant que se silenciessin les campanes de nit i 21 que volen que toquessin amb un volum més baix. A tall d'anècdota, alguns veïns han fet anotacions a les butlletes per afinar encara més les respostes però no hi ha hagut cap vot nul.

Es mantindrà igual el toc festiu?

L'aplicació del resultat de l'enquesta en teoria sembla fàcil perquè no s'haurà de canviar res. Ara bé, queda un tema que caldrà resoldre com és el mal anomenat toc de l'Àngelus del migdia. Tal com va explicar fa uns dies l'alcalde, arran de l'enquesta van descobrir que en realitat era un toc festiu. Així els ho va comunicar la Confraria de Campaners i Carrillonistes de Catalunya que es van interessar pel seu cas.

Diumenge passat, un representant de l'entitat els va visitar per escoltar-ho 'in situ'. "Agraïm moltíssim la visita i tant de bo ho haguéssim sabut abans de fer l'enquesta", admetia l'alcalde. El que s'haurà de veure ara és si mantenen el toc festiu com fins ara o si el canvien per l'autèntic toc de l'Àngelus.

En qualsevol cas, el que tenen clar és que hauran de fer ajustos tècnics. El so actual té un timbre "més agut i no és tan harmònic" com el d'abans. Segons detalla l'alcalde, "ens han recomanat moure lleugerament els martells per no afectar la salut de les campanes i que el timbre no sigui tan fort". Esperen que el cost no sigui massa elevat perquè ja s'ha invertit més de 8.000 euros amb el canvi de rellotge que es va espatllar a finals de l'anterior legislatura i amb el nou sistema, que des de llavors ha generat la polèmica.

Alguns veïns del poble expressaven aquest matí els arguments a favor i en contra. En Joan, que porta tota la vida a Gombrèn, explicava que ja s'havia acostumat al toc festiu i que no li semblava pas malament mentre que d'altres, com en David, que porta tres anys al poble creu que s'hauria de canviar. "On visc no em molesta però el toc aquest sí que és molt estrident, arrítmic i fa molt soroll", ha afegit. En Domingo, que viu just al costat del campanar, admetia que el toc de les campanes "no el molesten" i que sempre ha pogut fer vida normal, fins i tot quan treballava de nits i havia de dormir de dia. El que sí que tots coincideixen és que el campanar és un element a mantenir. "Si no hi ha campanes, no hi haurà ni poble", ha resumit en Joan.