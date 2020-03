Els hotels de la Costa Brava anuncien que les reserves «s'han paralitzat» a causa del coronavirus

Els hotels de la Costa Brava han anunciat que durant aquest mes de març les reserves als seus establiments "s'han paralitzat" a causa de l'expansió del coronavirus. El president de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, Martí Sabrià, ha detallat que durant els mesos de febrer i març, els hotels gironins tenien unes reserves "un 8% superiors a l'any passat", però que aquesta tendència s'ha frenat en sec des d'aquest març. Un fet preocupant, ja que el mes de març és quan es produeixen les reserves del mercat britànic i escandinau. De tota manera, Sabrià ha recordat que la major part dels visitants durant la Setmana Santa són "de proximitat" i per això creu que no notaran "cap caiguda".

Els hotelers de la Costa Brava van iniciar un 2020 amb molt bon peu, ja que el nombre de reserves per a la temporada turística va incrementar un 8% respecte l'any passat. De tota manera, les reserves "s'han paralitzat" aquest mes de març arran de la crisi que ha provocat el covid-19, popularment conegut com el coronavirus.

El president de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, Martí Sabrià, ha avisat que els fa "por" aquesta frenada en sec, ja que normalment les reserves que es fan aquests primers mesos corresponen als turistes britànics i escandinaus que visiten la Costa Brava durant els mesos de maig i juny. Sabrià creu que si aquesta situació s'allarga, la situació podria comportar problemes més importants els propers mesos.

De tota manera, Sabrià ha afirmat que a dia d'avui l'afectació del coronavirus és mínima, ja que la majoria d'hotels de l'associació no es troben a les grans ciutats, on a dia d'avui es produeixen més cancel·lacions. El president ha recordat que la majoria de clients que tenen actualment els establiments són visitants "de proximitat" que venen a passar el cap de setmana i això ho segueixen fent.

En la mateixa situació hi ha l'Associació de Càmpings de Girona, en què han notat un "alentiment" de les reserves de cara a l'estiu, però que en cap cas es tracta d'una situació alarmant. Per això els establiments estan a l'expectativa per veure com avança l'expansió del virus.

En el cas en què la situació millori en les properes setmanes, tots els col·lectius coincideixen en què salvaran la temporada turística. "A Europa venim d'un hivern molt dur i això fa que la gent vulgui venir al Mediterrani", ha afegit Martí Sabrià.

Els apartaments, una garantia

Per la seva banda, la vicepresidenta de l'Associació Turística d'Apartaments (ATA) de Girona, Esther Torrent, creu que el risc d'infecció és menor en els seus establiments perquè els visitants "no han de compartir unitat domèstica amb ningú més". Per això de moment ha confirmat que l'afectació del covid-19 als apartaments és "mínima" i han percebut una petita davallada en nombre de reserves, però descarten que sigui un volum important.

De moment, ja han demanat als serveis de neteja que "utilitzin productes desinfectants de major agressivitat" per tal d'aconseguir eliminar qualsevol rastre del virus. També els han aconsellat netejar més a fons alguns elements com ara poms de portes i armaris en què la gent els toca amb les mans.

Confiança en la Setmana Santa

Malgrat aquesta davallada en les reserves, els hotelers confien en què les ocupacions per a Setmana Santa seran les habituals. El president de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, Martí Sabrià, ha recordat que la majoria de clients provenen de Catalunya i per això "estaran totalment segurs" anant a la Costa Brava. "No atraparem dades de l'any passat però no notarem cap caiguda", ha afegit Sabrià.

La resta d'associacions confirmen que estan a "l'expectativa" per veure com evoluciona la transmissió del virus. De tota manera, Torrent ha recordat que és "molt complicat fer previsions" perquè la situació canvia molt en qüestió de dies. Tot i així, coincideixen en la confiança que porta el mercat nacional.