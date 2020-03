JxCat demana millores al servei de vigilància de Sant Julià de Ramis i Medinyà

Junts per Catalunya de Sant Julià de Ramis i Medinyà va presentar en el darrer ple una moció on demanava que es restableixi el servei de vigilància tal com estava fa dos anys, amb tres agents al cos i vigilància durant tota la nit. Segons indiquen, ara hi ha dos agents i ocupen la franja horària de dilluns a divendres de vuit del matí a onze de la nit. El regidor Josep Arbat creu que l'esperit de l'acord de 2007 per establir un cos de vigilants tenia l'objectiu d'acabar culminant amb una policia local arran de l'increment de població. «Dels 2.866 habitants de 2007 respecte dels 3.461 el 2018 d'ambdós pobles (Sant Julià de Ramis i Medinyà) hi ha hagut un increment del 20,80 %. Des de fa mesos que els robatoris, els furts i violacions al domicili s'ha incrementat considerablement», explica.

Per això, Arbat ha expressat la seva preocupació per l'increment de robatoris i furts a propietats privades del poble. «La presència del servei de vigilància nocturna i durant el cap de setmana incrementa la percepció de seguretat dels veïns», apunta. A més, afegeix que també fan tasques d'assistència o auxili per a persones vulnerables. «Municipis com Morell, Avinyó, Ullastrell, St. Esteve de Palautordera, Olèrdola, etc. disposen d'un cos anàleg amb unes condicions òptimes», ha recordat. En canvi, ha celebrat que aviat s'instal·lin càmeres lectores de matrícules, fet que facilitarà la detenció de delinqüents.

El PSC va votar a favor de la moció, que no va tirar endavant, ja que el grup de govern d'ERC va rebutjar la iniciativa.