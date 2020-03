L'Audiència deixa vist per a sentència el judici per l'ERO de Ryanair

L'Audiència Nacional va deixar ahir vist per a sentència el judici per l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) de Ryanair, que afecta més de 200 treballadors i que va ser impugnat al desembre pels sindicats USO, Sitcpla i Sepla. L'ERO va afectar els treballadors de les illes Canàries, on es van tancar les bases, i alguns de Girona, que han passat de fixes a fixes discontinus.

Durant més de set hores, les parts es van centrar en els casos del personal contractat directament per la companyia, ja que, encara que al calendari inicial també estava programat que s'analitzés la situació dels treballadors procedents de les agències Crewlink i Workforce, aquesta vista va ser ajornada per al 19 de març.

Ryanair, que el 2019 va anunciar el tancament de les bases de Tenerife, Lanzarote i Gran Canària, empara la seva decisió en la ineficiència d'aquestes seus, el retard dels lliuraments dels Boeing 737-MAX, l'elevat cost d'operacions, així com en la incertesa davant l'escenari posterior al Brexit i el seu impacte al territori insular. Es tracta dels mateixos motius que va donar per tancar la base de Girona, malgrat que finalment va acceptar mantenir-la oberta després que la majoria de treballadors acceptessin anar a l'atur tres mesos l'any.

Tots els arguments de la companyia van ser rebutjats davant la sala Social per USO i Sitcpla, representants dels tripulants de cabina de passatgers (TCP), i també per Sepla, que defensa els interessos dels pilots. En el seu escrit d'impugnació, els tres sindicats rebutgen que hi hagi les «causes productives» que esgrimeix Ryanair, entre altres motius, perquè la companyia de baix cost no ha pogut demostrar la facturació en les operacions de les bases canàries. A més, segons els sindicats tampoc es dona cap justificació organitzativa respecte als sistemes o mètodes de treball de personal, ja que Ryanair «ni tan sols les inclou al seu informe tècnic ni a la memòria», limitant-se «exclusivament» a proposar el tancament.

No obstant això, la companyia, que assevera que els costos laborals a Espanya són més competitius que en mercats més cars com el Regne Unit, Escandinàvia o Alemanya, insisteix que els ajustos de l'ERO van ser motivats, principalment, per l'endarreriment en els lliuraments del Boeing 737-MAX.

«És un ERO ple d'irregularitats formals i materials», va denunciar davant els mitjans la presidenta del Sitcpla, Monique Duthiers, que confia que la justícia es posicioni a favor dels treballadors en el primer «dels quatre judicis que s'esperen aquesta primavera contra Ryanair».Un extrem en el qual coincideix amb la secretària de Comunicació de la secció sindical de la USO, Lidia Arasanz, que recorda que Treball està estudiant possibles il·legalitats en els nous contractes que es van obligar a signar als treballadors de l'aeroport de Girona.