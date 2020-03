Lloret, més preocupat per la Setmana Santa que pels viatges de l'Imserso

Tot i que les mesures del pla de xoc pel coronavirus del Govern espanyol anunciades ahir van incloure la suspensió de viatges de l'Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), des de l'Ajuntament de Lloret van insistir que estaven «molt centrats a salvar els esdeveniments esportius i la Setmana Santa» i que la seva intenció era «mantenir l'activitat turística». «Les cancel·lacions de l'Imserso no afectaran de la mateixa manera que afectarà el global de la Setmana Santa», va assenyalar l'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat. De fet, l'any havia arrencat amb un nivell de reserves per sobre de la mitjana però en les darreres setmanes, apunta el batlle, les reserves «s'han frenat en sec». Ara, les empreses del sector turístic estan estudiant alleugerir les polítiques de cancel·lació amb l'objectiu de «donar certesa», després d'haver patit diverses cancel·lacions per part de grups organitzats de l'estranger. En aquest sentit, fonts de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona van confirmar a aquest diari que la Selva és on està «més focalitzat» el turisme de grups, i on es troben la majoria d'anul·lacions de grups escolars de francesos i italians, a més de grups israelians que venien per ritus jueus de la Setmana Santa. Pel que fa a la resta de la Costa Brava, la Federació va indicar que es «nodreix molt del turisme interior de Barcelona i altres comarques». L'anul·lació del programa de l'Imserso afecta 240.887 beneficiaris catalans, segons dades del Ministeri de Drets Socials.

Després de suspendre dilluns els trajectes al nord d'Itàlia, Ryanair va estendre la cancel·lació a tots els vols al país transalpí fins al 8 d'abril, en la línia de les restriccions anunciades pels governs espanyol i italià. En el cas de l'aeroport de Girona, la decisió afecta els vols programats a les ciutats de Pisa i l'Alguer.