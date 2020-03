Catalunya entra en fase d'alerta: les mesures de la Generalitat contra el coronavirus

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat avui una línia de crèdits de fins a 1.000 milions d'euros destinats a ajudar les empreses a fer front a l'impacte del coronavirus, i ha anunciat també l'ajornament del pagament de la taxa turística d'abril a setembre.

Aragonès ha donat a conèixer les dues mesures en una roda de premsa al Palau de la Generalitat al costat del president de la Generalitat, Quim Torra, i altres consellers de la Generalitat.

Aragonès ha aclarit que aquesta línia de crèdits s'habilitarà a través del ICF i Avalis en coordinació amb les entitats financeres, i que el Govern assumirà el 75% del risc d'aquests crèdits.

Més enllà dels efectes sanitaris d'aquesta crisi epidèmica estan els econòmics, el govern també prepara una sèrie de mesures per pal·liar els efectes que pot tenir la quarentena de treballadors o la disminució del turisme per culpa de les mesures adoptades per aturar l'expansió del COVID-19.





Visites programades a CAPs i hospitals

El Departament de Salut ha demanat als centres sanitaris que "evitin" durant unes setmanes les proves i visites que no siguin urgents ni prioritàries. L'objectiu és que el sistema sanitari estigui "preparat" i "pugui absorbir" l'atenció al coronavirus de cara a l'augment de casos previst i les urgències d'altres àmbits, ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés. El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha apuntat que l'arribada del bon temps podria tenir "un pes" en l'evolució del coronavirus i que, cap a Setmana Santa, "hi hauria d'haver una disminució natural" dels contagis, si bé ha remarcat que totes les projeccions que fan són "poc fiables" perquè encara es desconeixen molts detalls de les variables de propagació.

Hospitals Trueta i Santa Caterina

Els dos grans hospitals de Girona, el Josep Trueta, a la capital, i el Santa Caterina, a Salt, només deixen que cada malalt tingui un acompanyant o rebi una visita al dia com a mesura preventiva per evitar la propagació del coronavirus, confirmen fonts del Departament de Salut.

Mesures econòmiques

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha explicat que el Govern està ultimant un pla de mesures econòmiques per tal que els efectes del coronavirus sobre l'economia catalana es vegin "mitigats" el màxim possible. Segons el vicepresident, està previst que entre avui i demà s'enllesteixi el pla i ha replicat a Foment que els treballadors no han de pagar les conseqüències del covid-19."Estem absolutament en contra que la línia de combat contra el coronavirus sigui abaratir l'acomiadament. És socialment injust".

Aragonès també ha criticat que la proposta de Foment d'abaratir els ERO temporals pel coronavirus suposa "aprofitar" la situació per "col·locar qüestions d'agenda econòmica de determinades entitats en defensa dels seus interessos".

Escoles

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, ha assegurat aquest dimecres que actualment "no hi ha cap motiu" per portar a terme un tancament global d'escoles a Catalunya pel coronavirus.

"Farem el que les autoritats sanitàries ens diguin", ha apuntat el conseller en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, en què ha apuntat que si es recomana prescindir de les activitats extraordinàries no lectives "ni necessàries".

En aquest sentit, ha matisat que fa a les activitats on convergeixen diversos col·legis com ara excursions i visites on pugui haver-hi aglomeracions, i ha detallat que tot i que hi ha personal docent confinat, les xifres "són molt baixes".

UdG

Els dos últims casos confirmats de treballadors de la Facultat de Turisme, a la Universitat de Girona (UdG), juntament amb el primer contagi que la setmana passada es va diagnosticar a una empleada de la mateixa Facultat. «S'han extremat les mesures de neteja i higiene als despatxos, taules i espais de les facultats amb productes desinfectants», van explicar fonts de la UdG, en referència al protocol específic de neteja. A més, també han creat un Gabinet ad hoc per abordar els diferents escenaris que planteja el coronavirus amb el Departament de Salut a mesura que va evolucionant la situació. «No té sentit avançar les mesures, que no vol dir no estudiar els possibles escenaris i estar preparats», van argumentar les mateixes fonts.

En aquest sentit, fins ahir no hi havia hagut cap alteració en el funcionament de les classes, tot i que en l'àmbit de la salut ja estaven suspeses les pràctiques d'Infermeria i Medicina a Urgències, UCI i sala de parts. Pel que fa a la resta d'especialitats, la UdG no ha aplicat de moment cap restricció. En canvi, instituts de la província que imparteixen Formació Professional (FP) sí que han suspès totes les pràctiques en centres sanitaris com hospitals o CAPS, seguint la línia de les recomanacions de Salut. Davant l'allau de consultes telefòniques que ha rebut la UdG sobre el virus, la universitat respon al web les preguntes freqüents.

Residències de gent gran

Des del cap de setmana, a les residències de gent gran de Catalunya s'apliquen les recomanacions que Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ja va anunciar divendres. A diferència de la Comunitat de Madrid, que va decidir tancar durant un mes centres d'oci per a gent gran, a Catalunya encara no s'han arribat a mesures tan dràstiques.

«Seguim totes les recomanacions que fins ara ens han fet els Departaments de Salut i de Treball de la Generalitat: penjar cartells informatius i demanar als familiars que s'abstinguin de venir a la residència si han estat amb contacte estret amb persones diagnosticades, han viatjat a destinacions de risc o tenen símptomes respiratoris», va explicar el director de Fundació Palafrugell Gent Gran, Cesc Magan, que també va assenyalar la importància que els visitants es rentin les mans en entrar i sortir del centre, una altra de les mesures recomanades. En aquesta residència de Palafrugell, l'activitat entre residents continua amb normalitat, ja que encara no han detectat cap possible cas positiu. A Ripoll, el centre de dia per a gent gran que pertany a la Fundació Guifré ha tancat les portes com a mesura preventiva, informa Efe.

Justícia

El president de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, va aconsellar als jutges catalans que facin servir més videoconferències, limitin l'assistència de públic a casaments i judicis, com el del crim de la Urbana, i ajornin diligències no urgents a centres de risc. Així ho va transmtre Barrientos als jutges i magistrats catalans en un escrit de la sala de Govern del TSJC.

Presons

El Govern català ha decidit restringir les activitats i els trasllats de la població reclusa per minimitzar l'impacte del coronavirus a les presons. Es restringiran les sortides d'interns dels centres penitenciaris per portar a terme activitats col·lectives.

Tanatoris i funerals

Mémora i Àltima no faran vetlles ni funerals de persones que hagin mort per covid-19 fins que acabi el període d'aïllament dels familiars i entorn proper, establert en 14 dies. La mesura és per "protegir directament els familiars i professionals que participen en els serveis així com la resta de persones que assisteixin a les instal·lacions", apunten Mémora en un comunicat consultat per l'ACN. Àltima també posposa els funerals de difunts per covid-19 per reduir el risc de contagi, ha avançat el diari 'Ara'. La mesura afecta la vetlla i la cerimònia però sí que es duran a terme l'enterrament o la incineració del difunt. Tres persones, d'edat avançada, han mort a Catalunya per coronavirus, informa el Departament de Salut.

Actes a l'aire lliure i espais tancats

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que a partir de dijous quedaran prohibits els actes on hi participin més de 1.000 persones, ja siguin a l'aire lliure o en un recinte tancat. Els actes en espais tancats de menys d'un miler d'assistents es podran celebrar només si s'ocupa un terç de l'aforament. Tots els esdeveniments esportius es jugaran a porta tancada. Si hi ha menors d'edat podran estar acompanyats. Totes aquestes mesures duraran 15 dies però es podran allargar. En les properes hores s'establiran les mesures en l'àmbit de l'administració pública. "És possible que en els pròxims dies es prenguin mesures més dràstiques i contundents de les que s'han pres fins ara. Demanem comprensió", ha conclòs Torra.

Suspenen tots els viatges de l'Imserso durant un mes

El govern espanyol ha anunciat aquest dimarts que suspèn tots els viatges de l'Imserso durant un mes pel risc de contagi de coronavirus. És una de les mesures que ha anunciat aquest dimarts el ministre de Sanitat, Salvador Illa, després del Consell de Ministres. Les persones grans són un dels col·lectius de risc davant el Covid-19 i altres malalties respiratòries.

Espanya prohibeix tots els vols procedents d'Itàlia entre aquest dimecres i el 25 de març pel coronavirus

El govern espanyol ha prohibit tots els vols procedents d'aeroports italians entre aquest dimecres i el 24 de març pel coronavirus. Aquesta restricció no serà d'aplicació per a aeronaus de l'Estat, ni per a la realització d'escales amb fins no comercials, vols exclusius de càrrega, posicionals, humanitaris, de metges o d'emergència. L'ordre s'ha publicat ja al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) després que l'hagi aprovat el Consell de Ministres a proposta dels ministres de Sanitat i de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. La resolució argumenta que tot el territori italià està en quarantena.