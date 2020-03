Els Mossos desmantellen una plantació de marihuana d'un garatge a Porqueres

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 4 de març un home de 60 anys i amb nacionalitat espanyola per tenir una plantació de marihuana valorada en 180.000 euros al seu garatge de Porqueres (Pla de l'Estany). Una patrulla dels Mossos va comprovar que en una casa del municipi, situada a la ­carretera de Camós, podria haver-hi una plantació. Els agents s'hi van personar i des de fora van percebre una forta olor de marihuana que provenia d'un dels dos garatges del domicili. També van comprovar amb l'empresa de subministrament elèctric que hi havia anomalies en els comptadors.

Durant una inspecció exterior, van veure un home que treia el cap per la finestra i li van demanar que baixés. Ell mateix va confirmar que tenia una plantació en un dels garatges. A la tarda es va poder fer l'entrada i es van trobar amb 366 plantes que pesaven 103 quilos en brut. A més, també hi havia trenta testos, sacs de terra, aparells d'aire condicionat, focus i fertilitzants.

Segons estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del Ministeri de l'Interior la droga estaria valorada en 180.000 euros aproximadament

Per tot això, els agents van detenir l'home per un delicte contra la salut pública i un altre per frau del fluid elèctric.

El detingut, que té antecedents, declararà davant el jutjat ­d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, quan aquest el reque­reixi.