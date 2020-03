Sis persones confinades a la Garrotxa pel coronavirus

Sis persones estan confinades de manera preventiva a la Garrotxa per haver estat en contacte amb malalts del coronavirus Covid-19. La informació ha transcendit aquest matí quan des del programa Cinc Minuts Més de Ràdio Olot han entrevistat un dels confinats.

Es tracta d'un botiguer de la Plaça Mercat que des de fa dies té la botiga tancada per malaltia. Ha explicat que fa dies va estar en contacte amb un familiar seu a Barcelona. Es veu que el familiar tenia el Covid-19 i va haver d'exposar totes les persones amb les quals havia tingut contacte al Departament de Salut. Poc després, Salut va trucar al botiguer i la seva dona i els va indicar que no havien de sortir de casa seva. Els dos confinats no mostren cap símptoma de la malaltia i preveuen poder tornar a la feina ben aviat.

D'altra banda l'Hospital d'Olot, ha activat un protocol específic del coronavirus. El protocol consisteix a reforçar les mesures de seguretat de cara els professionals i a habilitar un espai per casos de detecció.