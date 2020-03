Els treballadors aïllats o contagiats cobraran la baixa des del primer dia

El Consell de Ministres va aprovar un decret llei perquè els treballadors contagiats o en aïllament preventiu tinguin baixes per malaltia professional, no per malaltia comuna, la qual cosa permet cobrar la prestació des del primer dia, amb un major percentatge del salari i amb càrrec a l'Administració.

Paral·lelament, el Govern ha decidit la suspensió de tots els esdeveniments a espais tancats de més de 1.000 persones i la reducció a un terç de l'aforament en els recintes de menor capacitat a les comunitats de Madrid -on els supermercats van registrar grans cues i prestatgeries gairebé buides- i La Rioja i a les ciutats alabeses de Vitòria i Labastida. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va informar d'aquestes limitacions a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en què va explicar un segon paquet de mesures addicionals a les ja adoptades per evitar la propagació del coronavirus, que a l'hora de tancar aquesta edició havia provocat el contagi de 1.650 persones a Espanya (124 a Catalunya) i 36 morts.

L'wxecutiu també va decidir suspendre durant un mes el Programa de Turisme Social de l'Imserso a petició de la Vicepresidència de Drets Socials i Agenda 2030, departament del qual depèn l'Institut de la Gent Gran, després de detectar dos casos de la malaltia en aquests viatges. Va modificar també la llei de mesures extraordinàries de salut pública per permetre el subministrament centralitzat de tot tipus de productes que es consideren necessaris per a la prevenció del coronavirus i estendre'l a altres articles, com ara les ulleres de protecció.

Paral·lelament, el Govern va aprovar mesures organitzatives i temporals per als empleats de l'Administració General de l'Estat pel coronavirus, entre les quals s'inclou afavorir el teletreball o garantir «la permanència en el domicili» per a la cura de persones dependents.





Festes ajornades





D'altra banda, les festes de les Falles de València i la Magdalena de Castelló van quedar ajornades a causa del coronavirus. Es tracta d'una mesura adoptada per «responsabilitat i pensant en l'interès general» i d'aplicació a tota la Comunitat Valenciana. El president valencià, Ximo Puig, va apel·lar a la «comprensió de tota la ciutadania valenciana» i va destacar la «coordinació» mantinguda amb el Govern d'Espanya.



«Determinació màxima»

Per part seva, el president del Govern, Pedro Sánchez, va destacar la «determinació màxima» de l'executiu per aturar la crisi del coronavirus. Sánchez va fer aquesta promesa en una compareixença a La Moncloa, en què va avançar algunes mesures econòmiques que prepara el Govern, com la de facilitar liquiditat a les pimes -mitjançant línies de crèdit de l'ICO o moratòries en el pagament d'impostos- o flexibilitzar horaris laborals i facilitar reducció de jornades als treballadors davant el tancament de centres educatius.

Finalment, el Govern català descarta de moment tancar escoles, com sí que han fet altres comunitats autònomes, però sí que limitarà activitats extraescolars en el cas que hi participin alumnes de més d'un centre. La portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, va afirmar que els positius registrats a Catalunya són «molt inferiors» als detectats a d'altres punts d'Espanya i que, a més, en tots els casos es pot determinar la seva «traçabilitat», així com els «contactes» que han mantingut els afectats.