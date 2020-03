Allau d'anul·lacions a partir de les indicacions contra el coronavirus

Seguint les recomanacions de la Generalitat de Catalunya, diferents entitats i ajuntaments s'han vist obligats a suspendre un reguitzell d'activitats musicals, culturals i d'oci, previstes dins el període de dies que s'han determinat per a la cancel·lació de les activitats previstes durant 14 dies, que és el període de temps establert per reduir el risc de contagi del virus, i es recomana a la ciutadania restringir els moviments.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus

La majoria d'organitzadors d'aquestes activitats asseguren que estan treballant en la reprogramació d'aquestes i que, en el cas que no fos possible, es buscarà la manera de retornar l'import de les entrades a tots aquells usuaris que ho sol·licitin.

Vidreres

Suspenen la consulta dels correbous

L'Ajuntament de Vidreres (Selva) ha suspès la consulta sobre els correbous prevista per aquest diumenge. Aquest dijous al matí el govern local s'ha reunit amb el consell assessor per decidir com afrontaven les activitats municipals previstes per aquest cap de setmana, entre elles la consulta sobre el correbous. En principi la consulta s'havia de fer aquest diumenge durant tot el dia al Local Social del municipi i uns 6.100 vidrerencs estaven cridats a les urnes per decidir si volien mantenir els correbous dins de la programació de la festa major o no.

Empuriabrava

La Fira del Vaixell d'Ocasió s'ajorna sense nova data

La Fira del Vaixell d'Ocasió d'Empuriabrava s'ajorna sense nova data pel risc del coronavirus. El certamen, que reuneix fins a 450 embarcacions en un sol espai de la marina, és el més gran del sector que se celebra a tot l'Estat. Es fa per Setmana Santa i aquest 2020 arribava a la 32a edició. Havia de fer-se entre el 4 i el 12 d'abril. Però aquest dijous l'empresa Cegra Internacional SL, que és qui l'organitza, s'ha reunit amb les nàutiques que hi exposen i entre tots han decidit ajornar la fira. Prenen la decisió arran de les mesures que s'estan adoptant per prevenir els contagis de la covid-19, i tenint en compte la incertesa de no garantir que es pugui celebrar en aquelles dates, perquè la situació canvia dia rere dia.

Salt

El Teatre de Salt suspèn les funcions previstes fins el 26 de març

El Teatre de Salt (Gironès) ha suspès totes les funcions i activitats previstes en les properes dues setmanes. Des d'aquest dijous i fins el 26 de març les portes de l'equipament estaran tancades arran de les mesures aprovades pel Govern sobre la propagació del covid-19. L'aturada ha suposat la suspensió de l'obra 'Abans que es faci fosc' de Hattie Naylor amb Míriam Iscla prevista per aquest dissabte. També s'han cancel·lat els passis d''Els Brugarol' previstos pel cap de setmana del 20 i 22 de març amb Ramon Madaula i sota la direcció de Mònica Bofill. Des del teatre han anunciat

Salt anul·la la Setmana de l'activitat física i la salut i ajorna el fòrum d'estudiants

Seguint les indicacions, l'Ajuntament de Salt s'ha vist obligat a anul·lar l'onzena edició de la Setmana de l'activitat física i la salut, que s'havia de celebrar entre el 30 de març i el 5 d'abril. D'altra banda, també han suspès el fòrum d'estudiants previst per al pròxim 14 de març i els responsables de la trobada asseguren que treballaran en una nova data i que la determinarà l'evolució del coronavirus.

L'equip de coordinació està format per responsables de diferents àrees i està en contacte amb representants de la resta d'administracions per avaluar possibles noves mesures a partir de les directrius que es puguin adoptar durant els propers dies. A través dels canals oficials s'anirà informant de les novetats en cas que es produeixin més afectacions.

Els «trapers» de 31 FAM anul·len el concert a la Mirona

El grup de trap català 31 FAM cancel·la el concert previst per al proper diumenge 14 de març a la sala La Mirona. A través d'un comunicat han anunciat que properament donaran més informació sobre les entrades ja venudes, les guanyades a sortejos i els Meet&Greet. A més del concert de Girona també han anunciat la cancel·lació del concert previst per a avui a la sala Razzmatazz.

Cinema Albèniz

Es cancel·la la II Mostra de Curtmetratges

El Festival de Curtmetratges de Girona MOSCCCA, que s'havia de dur a terme aquest proper cap de setmana, 14 i 15 de març, s'ha de posposar a causa de les recomanacions que ha donat el Departament de Salut de la Generalitat davant la possible expansió del virus. El Festival MOSCCCA se celebrarà més endavant, un cop s'hagi resolt aquesta situació. En el moment que concretin noves dates de la celebració ho anunciaran.

Sant Feliu de Guíxols

El festival Interfest, ajornat

L'organització del festival va anunciar ahir a través d'un comunicat que davant les mesures adoptades pel Govern de la Generalitat per evitar la propagació i el contagi del coronavirus es veuen obligats a ajornar el festival organitzat per a aquest divendres a Sant Feliu de Guíxols. L'organització remarca que no se suspèn, s'ajorna.

També assegura que ja estan treballant per concretar una altra data per celebrar l'Interfest i esperen poder donar la informació el més aviat possible. D'altra banda, també asseguren que retornaran els diners de les entrades a tots els usuaris que ho demanin.