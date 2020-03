Autònoms i pimes podrien deixar d'ingressar 10.000 milions

Pimec ha xifrat en fins a 10.000 milions d'euros la pèrdua d'ingressos per a petites, mitjanes empreses i autònoms a Catalunya en cas que els efectes del coronavirus s'estenguin durant tres mesos. Segons les dades de la patronal, entre l'1 de febrer i el 10 de març el covid-19 ha provocat un impacte per a les pimes d'entre 2.800 milions i 4.000 milions d'euros. Un 35% de les empreses han registrat una contracció de vendes o anul·lació de reserves, d'entre un 10% i un 15% de mitjana. Els sectors més afectats són els de l'hostaleria i la restauració, juntament amb l'industrial, sobretot en termes d'aprovisionament. Aquestes són les principals conclusions de l'enquesta de Pimec, elaborada entre el 5 i el 10 de març entre pimes i autònoms, amb una mostra de 1.100 respostes.

Entre l'1 de febrer i el 10 de març, pimes i autònoms van deixar d'ingressar entre 2.800 i 4.200 milions d'euros. En cas que el coronavirus s'allargui tres mesos, la pèrdua d'ingressos se situaria entre els 6.400 i 10.000 milions. En general, l'impacte del coronavirus sobre el PIB de Catalunya generat per les pimes i autònoms oscil·laria entre l'1,3% i el 2%.

En termes de reducció de vendes o cancel·lació de reserves, el coronavirus ha tingut un impacte negatiu en el 35,1% de les companyies catalanes, amb un impacte mitjà d'entre un 10% i un 15%. En l'àmbit sectorial, la contracció més accentuada es produeix a l'hostaleria, la restauració i el sector turístic. En paral·lel, gairebé un 30% de les companyies ha experimentat «un escanyament» d'aprovisionament a causa del covid-19. En aquest cas, els problemes s'han accentuat en les empreses de la indústria, el comerç i les reparacions, sobretot en el subministrament de materials d'altres països. «L'aprovisionament és el primer problema del sector industrial», ha manifestat el gerent de l'Àrea Institucional de Pimec, Àngel Hermosilla.

El 42,9% de les pimes i autònoms tem que continuarà patint l'afectació del Covid-19 durant els pròxims mesos. En qualsevol cas, el 66,2% de les companyies enquestades preveu que l'afectació de la malaltia a l'activitat s'intensificarà pròximament. La majoria d'empreses, un 61,9%, creu que el principal problema dels pròxims mesos serà la reducció de vendes o l'anul·lació de les reserves. A més, un 30,8% de les companyies considera que l'augment de baixes laborals serà un problema. Davant aquesta situació, un 24,5% de les companyies preveu incrementar el teletreball, un 15,5% contempla implementar aturades parcials d'activitat i un 10% iniciarà expedients de regulació d'ocupació temporals. En aquest sentit, el president de Pimec, Josep González, ha demanat a les autoritats «comprensió, flexibilitat i agilitat» a l'hora de posar en marxa expedients de regulació d'ocupació (ERO) en cas que sigui «aconsellable». «Hi ha sectors, com la restauració i l'hostaleria, on les anul·lacions estan tenint un impacte molt fort, i això pot suposar haver de prendre decisions sobre la plantilla», indica. Pimec recomana, en primera instància, instaurar mesures de «flexibilitzat» a les empreses, com el teletreball o variacions de calendari. Si aquestes no són suficients, la patronal contempla l'aplicació d'expedients de regulació d'ocupació.