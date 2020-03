Més de 2.200 afectats a l'Estat

Al conjunt de l'Estat, hi ha 2.236 casos de persones afectades pel coronavirus, segons va informar el director del Centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries, Fernando Simón, després de la reunió del Comitè d'Avaluació i Seguiment del Coronavirus, que ahir va presidir el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.

Així mateix, segons el recompte fet pel departament que dirigeix el ministre de Sanitat Salvador Illa, 54 persones han mort i 138 s'han recuperat. També es va informar que la Comunitat de Madrid compta amb el 50 per cent de tots els afectats del país, amb el 66 per cent dels morts i el 81 per cent de tots els pacients que són a la Unitat de Cures Intensives (UCI) a conseqüència del nou coronavirus.