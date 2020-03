Un caixera de supermercat: «Semblava l'apocalipsi»

L'anunci del pla de xoc del Govern espanyol va ser el detonant que va disparar, abans-d'ahir, l'afluència de clients als supermercats de la província de Girona –fos quina fos la cadena, tant a grans superfícies com a petites botigues de barri–, que han vist, estupefactes, com en dos dies registraven un augment sobtat de vendes de conserves i productes de primera necessitat, com la llet. «Semblava l'apocalipsi; dimarts sol ser el dia més tranquil però aquesta vegada no vam sortir de caixa en tota la tarda», va explicar a Diari de Girona una treballadora d'una botiga de la Rutlla.

Abans de l'anunci de les mesures de contenció del Govern, però, totes les botigues i súpers ja bregaven amb la constant demanda de productes desinfectants, com ara l'antisèptic i l'alcohol de farmàcia, que s'han convertit en els productes estrella davant la imminent propagació del coronavirus, i també de mocadors, sabó de mans i paper higiènic. «Cada dia arriba un camió per garantir el subministrament, però normalment no se sol comprar tant d'alcohol ni antisèptic; esperem que el que tenim ara aguanti fins les cinc de la tarda», va assenyalar una de les encarregades del Consum de la plaça Calvet i Rubalcaba, davant del Mercat del Lleó, on un bon grapat de treballadors no paraven d'anar amunt i avall per reposar els productes.

«Es nota que la gent mira la televisió i que vol seguir les recomanacions», va assenyalar. És una tònica generalitzada que han notat comerços de diferents punts de la província, com Palamós o Figueres, i de la qual no s'escapa cap cadena, ja sigui Spar, Valvi, Novavenda, Condis o Bonpreu, entre d'altres, i fins i tot en petits establiments, com la Botiga de Barri de Sant Narcís. Tots els establiments garanteixen el subministrament i donen un missatge de tranquil·litat davant la psicosi de la pandèmia. «El pitjor és la por», adverteixen fonts de Mercadona. A peu de ­carrer, un veí de Girona, Josep Maria González, que volia comprar desinfectant i s'ha trobat amb un prestatge buit, també opina el mateix: «El pitjor som nosaltres, no pas el coronavirus», mentre dubta, això sí, de si podrà continuar compartint el petit ascensor amb els veïns.