Les cancel·lacions de turistes italians pel coronavirus afecten el Museu Dalí

La crisi del coronavirus ha impactat amb força sobre el turisme, i els museus de la Fundació Gala-Salvador Dalí no en són una excepció. Ja ho han començat a notar amb l'anul·lació de visites fetes per grups turístics, però també amb les reserves que s'han deixat de fer. Per procedència, les cancel·lacions dels turistes francesos i els italians són les que han afectat més la Fundació Dalí, després que dilluns el Govern espa­nyol suspengués els vols directes entre Itàlia i Espanya fins al 25 de març per tallar la transmissió del Covid-19. A més, aquests dos col·lectius són els que acostumen a fer reserves amb més antelació, apunten des de la Fundació, i aquestes s'haurien deixat de fer.

«Hi ha hagut un descens de grups però seguim les nostres tasques habituals, pendents de les autoritats sanitàries», ha explicat la directora de la Fundació, Montse Aguer, en declaracions a l'ACN. A més, ha afegit que pels volts de Setmana Santa és quan rebien més volum d'estudiants, majoritàriament procedent d'Itàlia.

Precisament, asseguren que les cancel·lacions són sobretot de grups d'estudiants, però també els ha afectat la suspensió dels viatges de la Imserso decretada aquest dimarts pel Govern espa­nyol, que afecta 240.887 beneficiaris catalans, segons dades del Ministeri de Drets Socials.

La Fundació, que gestiona el Teatre-Museu Dalí de Figueres, la Casa Salvador Dalí de Portlligat i el Castell Gala Dalí de Púbol, no disposa de comparatives sobre l'afluència de visitants ni xifres del nombre de reserves anul·lades.