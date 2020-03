El coronavirus comença a paralitzar l'activitat a Girona

https://www.diaridegirona.cat/tags/coronavirus.htmlL'Ajuntament de Girona suspèn totes les activitats culturals i d'oci previstes al Teatre Municipal i a l'Auditori entre avui, dijous 12 de març, i el proper 26 de març (aquest inclòs). Està previst reprogramar les actuacions el més aviat possible, tot i que, un cop fet el canvi de dates, aquells usuaris que no vulguin anar-hi podran demanar la devolució de l'import de les entrades.

El consistori va reunir ahir l'equip assessor format per regidors, caps d'àrea i alguns caps de secció arran de l'activació en fase de prealerta del Protocol d'actuació del Pla bàsic d'emergència municipal per emergències associades a malalties transmissibles. Seguint les indicacions i recomanacions, el consistori va prendre la decisió de suspendre o ajornar, des d'avui i fins al pròxim 26 de març, qualsevol activitat d'oci o cultural que comporti una concentració de més de 1.000 persones en espais tancats, ja siguin activitats d'interior o exterior. A les activitats en què hi hagi menys de 1.000 persones l'aforament s'haurà de reduir a un terç del màxim autoritzat, tal com ha decretat la Generalitat.

D'altra banda, algunes de les actuacions previstes dins el Black Music Festival també quedaran afectades, incloent-hi el famós pícnic, ja que és una activitat que agrupa més de 1.000 persones. El festival de literatura MOT també es troba amb cancel·lacions, com el MOT Jove, ja que l'activitat es realitza amb la participació de joves procedents de diferents centres escolars i instituts.

Altres actes que se suspendran són el Campionat de Funky & Hip-hop, que s'havia de celebrar aquest pròxim diumenge al pavelló de Fontajau, o el saló Expojove, que s'havia de fer a la Fira de Girona entre el 25 i el 28 de març. En aquest cas, la mesura respon tant al fet que es tracta d'un esdeveniment que agrupa més de mil persones en un espai tancat com també per la directriu del Departament d'Educació de suspendre activitats on coincideixin grups d'escoles diferents.

A més, tot i que els equipaments estaran oberts, se suspenen els cursos no reglats, no curriculars o ocupacionals als centres cívics, però sí que es tanquen els menjadors socials per a gent gran. Per aquest motiu es posarà en marxa un servei d'entrega a domicili per a qui ho necessiti.

Tanmateix, no queden suspesos els entrenaments esportius, tot i que donen llibertat perquè cada entitat prengui la decisió de suspendre els entrenaments si ho creu necessari. Tampoc se suspèn l'activitat de l'Escola de Música o de l'EUMES, perquè s'equiparen a la formació lectiva, curricular o ocupacional que la Generalitat manté activa.

Pel que fa a l'atenció a la ciutadania, l'alcaldessa, Marta Madrenas, va voler remarcar la importància que la ciutadania no vagi a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) i faci, en la mesura del possible, els tràmits a través del telèfon o via internet, i va assegurar que reforçaran l'atenció telefònica. En l'àmbit intern, l'Ajuntament ha demanat a tots els treballadors que evitin assistir a la celebració de cursos, jornades o trobades previstes per motius laborals durant aquests dies. La prioritat és garantir la preservació de tots els serveis públics. Més enllà, Madrenas va admetre que no és possible conèixer el nombre de positius per coronavirus, ja que «la xifra no seria real» perquè no realitzen les proves a tothom. L'alcaldessa va indicar que es reuniran cada dia per seguir el procés d'aquest virus i poder aplicar les mesures necessàries, ja que hi ha la possibilitat que en els pròxims dies es vegin obligats a aplicar-ne de noves.