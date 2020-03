Les comarques de Girona ja han donat 21 positius

La regió sanitària de Girona ja ha registrat 21 positius per coronavirus, després que ahir es detectessin cinc nous casos, tots de caràcter lleu. Tres dels casos confirmats ahir se situen a la comarca de la Selva -un home de 91 anys, un de 80 i una dona de 48- i dos més al Gironès: una dona de 37 anys i un home de 45.

Catalunya, a més, va registrar ahir una quarta mort, a l'hospital d'Igualada, segons va confirmar el Departament de Salut. El departament va informar de 56 nous positius, fet que situa la xifra total d'afectats en 181. D'aquests, 20 estan en estat greu. Del total d'infectats, 22 són professionals sanitaris, tres menys que en el balanç que Salut havia fet dilluns. De fet, des que es va detectar el primer cas de Covid-19 a Catalunya, tres persones ja han rebut l'alta mèdica. Actualment, hi ha deu laboratoris que treballen per fer les proves per descartar o confirmar els casos de coronavirus.

Salut també va recordar la petició de fer un «ús responsable» del 061 i va demanar «la màxima complicitat possible a la ciutadania davant d'aquesta situació». A més, va recordar que es pot trucar a l'atenció primària per a qualsevol dubte i que, per a emergències greus i de risc vital, el telèfon recomanable és el 112.

Sense actes multitudinaris

De moment, la Generalitat ha prohibit la celebració de qualsevol activitat que reuneixi més de mil persones, ja sigui a porta oberta o tancada, durant els propers quinze dies. Així ho va anunciar ahir el president, Quim Torra, que va informar que Catalunya ha passat de la fase de prealerta a la d'alerta i va avisar que és possible que en les properes hores «calgui prendre mesures més dràstiques i contudents».

D'altra banda, tots els esdeveniments esportius, siguin o no professionals, s'hauran de fer a porta tancada, excepte si els participants són menors d'edat, que podran estar acompanyats dels seus pares. Pel que fa a les reunions amb menys de mil persones, podran tenir una ocupació màxima de només un terç de l'afortament, per tal que es pugui establir una distància de seguretat entre els assistents.

Torra també va explicar que ha demanat al conseller d'Economia, Pere Aragonès, que prepari un pla de mesures per pal·liar els efectes econòmics que pugui generar la crisi i que l'executiu destinarà «una partida extraordinària» al departament de Salut, la quantia de la qual no va concretar.

De la mateixa manera, al llarg de les properes hores també es dictaran recomanacions per al personal de l'Administració pública, mentre que el personal d'emergències i els que tinguin cura a persones grans i a menors no podran assistir a congressos o jornades.

Brot a Igualada

El Departament de Salut va anunciar el tancament de les escoles, instituts i campus universitaris d'Igualada, Jorba, Vilanova del Camí, Santa Margarida i Òdena per un brot de coronavirus amb una vintena de casos. A banda, es va ordenar tancar les llars d'infants d'Igualada. La Generalitat també tanca els dos casals de gent gran que gestiona a la capital de l'Anoia, atès que els que depenen de l'Ajuntament s'havien tancat al matí. Fins ara Salut ha certificat 250 contactes amb una vintena de positius, entre ells 200 professionals sanitaris. Entre la vintena de casos hi ha una víctima mortal i s'investiguen dues defuncions més per si s'hi poden vincular.

Mentrestant, l'investigador Oriol Mitjà va advertir en una entrevista a RAC1 que a Catalunya hi podria haver 700 casos no diagnosticats, i va mostrar-se partidari de prendre mesures més contundents, com per exemple tancar escoles i centres comercials.