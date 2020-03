Confinats a Olot, però «volem deixar clar que estem molt bé»

La primera alerta d'afectació del coronavirus Covid-19 a la Garrotxa va tenir lloc ahir a la plaça Mercat d'Olot. Una botiga de venda directa de llegums cuits estava tancada i un cartell avisava dels motius. Els botiguers Jordi i Imma exposaven que els rumors sobre el seu estat de salut els feien aclarir que estan molt bé i no tenen res («volem deixar clar que estem molt bé» i que «dilluns obrirem amb normalitat», escriuen en un cartell que han penjat a l'aparador de la botiga).

Continuaven que per ordre de Sanitat s'havien hagut de quedar confinats a casa pel fet d'haver estat en contacte amb un familiar amb símptomes de coronavirus. Apuntaven que qualsevol que hagi estat en contacte amb una persona amb aquestes circumstàncies sense saber-ho s'ha de quedar a casa. Precisen que el dilluns, dia 16 de març, obriran perquè estan bé de salut i el seu confinament només ha estat per prevenció.

També al matí, el programa de Ràdio Olot Cinc Minuts Més va posar-se en contacte amb el veí confinat. Va explicar que fa uns dies va estar en contacte amb un familiar a Barcelona, sense saber que estava afectat pel Covid-19. Uns dies després van rebre una trucada del Departament de Salut que els exposava el cas i els informava del confinament.

Es veu que a partir de la detecció de la infeccio el familiar havia hagut de recordar totes les persones amb les quals havia mantingut contacte i els va nomenar a ells. Des del dia de la trucada del Departament de Salut, han estat tancats a casa. Van haver de penjar el rètol de tancat a la botiga sense avisar els clients i quedar-se dins per ni tan sols anar a buscar el pa. Des del Departament de Salut, els truquen cada dia al matí i al vespre i com que no tenen cap símptoma del coronavirus podran sortir a partir de passats catorze dies de confinament, cosa que es complirà el dilluns, dia 16 de març. De l'entrevista ha transcendit que pot haver-hi sis persones confinades en situació similar a la parella de comerciants de la plaça Mercat.

D'altra banda l'hospital d'Olot ha activat un protocol específic del coronavirus. El protocol consisteix a reforçar les mesures de seguretat de cara als professionals i a habilitar un espai per casos de detecció. Fonts de l'hospital han explicat que s'ha reduït l'activitat a urgències. Ahir, a primera hora de la tarda hi havia poca gent a la sala d'urgències, i algunes persones es protegien el rostre amb màscares. El Consorci de Salut Pública i Medi Ambient de la Garrotxa (SIGMA) també ha informat del fet que està en contacte amb el Departament de Salut per disposar d'un protocol d'actuació per situació d'epidèmia que coordini els alcaldes i els sistemes de seguretat. Tenen protocols d'actuació per inundacions o nevades però no per una situació d'epidèmia com la que s'ha donat al Vèneto i a Llombardia. En tot cas, faran el que els digui el Departament de Salut.