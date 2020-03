Els consells comarcals registren peticions de pares per assumir el menjador escolar

Els registres dels consells comarcals van rebre ahir cartes de les associacions de mares i pares i famílies d'alumnes que defensen el dret a gestionar el menjador escolar dels seus fills. L'acció, impulsada per la Coordinadora d'AMPAs i AFAs de Catalunya, es basa en el marc legal que el Departament d'Educació ha creat a la Llei d'acompanyament dels pressupostos, i que regularitza la signatura de convenis de les administracions comarcals amb les organitzacions de pares. El col·lectiu vol que aquests acords se signin abans del maig i, si no reben una resposta abans, promouran noves mobilitzacions.

L'entrada de les demandes es va fer de manera individual o en grup. Al Consell Comarcal de la Selva, per exemple, ahir al matí hi van coincidir una desena d'organitzacions de famílies per entrar els documents al registre; cosa que es va repetir al Gironès, l'Alt i el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i el Ripollès.

Divendres, celebraran una jornada sobre els diferents models de gestió del menjador escolar.