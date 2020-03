Un cordovès que es va allotjar a Girona, positiu

Un home que acabava d'arribar d'un viatge a Girona ha donat positiu per coronavirus a Còrdova. Segons informa Diario de Córdoba, es tracta d'un home de setanta anys, resident a la ciutat, que el dimarts, dia 10 de març, es va dirigir a l'Hospital Universitari Reina Sofia amb dolors articulars, febre i altres símptomes similars a la grip. Va explicar que acabava de tornar de viatge a Girona, on va estar allotjat en un hotel. En arribar a Còrdova, no se li va activar el protocol per coronavirus perquè no es va considerar potencial sospitós perquè no provenia de zones de risc. No va ser fins que va quedar ingressat a la tarda quan es va confirmar que estava contagiat de Covid-19. La infermera d'Urgències que el va assistir a la seva arribada al centre hospitalari i la pneumòloga que el va atendre a la planta estan en quarantena. El Ministeri de Sanitat, per prevenció del coronavirus, ha suspès els viatges de l'Imserso durant un mes per evitar situacions com l'exposada.