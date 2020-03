La popular Ana Pastor, un altre positiu

Ana Pastor, metge i exvicepresidenta segona del Congrés dels Diputats, ha donat positiu en coronavirus, tal com ella mateixa ha informat a través del seu compte de Twitter, on especifica que dissabte va tenir febre i dimarts va donar positiu.





Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas.