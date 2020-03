Les reserves s'han «paralitzat» però el sector no espera «cap caiguda»

Segons va explicar a Diari de Girona l'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, el 2020 havia arrencat amb un «nivell superior de reserves» i amb l'epidèmia havien «frenat en sec».

Tanmateix, el president de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, Martí Sabrià, va confirmar que tenien unes reserves un «8% superiors a l'any passat» però que aquesta tendència «s'ha paralitzat» a conseqüència del coronavirus, precisament quan se solien produir les reserves de turistes britànics i escandinaus per al maig i juny. De tota manera, va recordar que la major part del turisme és «de proximitat» i, per això, creu que no notaran «cap caiguda», ja que el gruix de cancel·lacions l'han patit a les grans ciutats.

L'Associació de Càmpings de Girona també ha notat un «alentiment» però en cap cas una situació alarmant.