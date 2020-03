SOS Costa Brava vol que es desclassifiquin 111 sectors que suposarien 20.000 habitatges

SOS Costa Brava demana a la Generalitat que desclassifiqui 111 sectors més dins del Pla Director Urbanístic, que suposaria impedir la construcció d'uns 20.000 habitatges. En les seves al·legacions, la plataforma ecologista apunta que el govern català no ha tingut en compte qüestions com el subministrament d'aigua -segons recorden, ja hi ha molts aqüífers que estan sobreexplotats- i lamenta que s'hagin exclòs cinc municipis (Castelló d'Emúries, Palafrugell, Palamós, Castell-Platja d'Aro i Calonge) que en els seus sòls urbanitzables tenen un potencial de 9.234 nous habitatges, que s'han de sumar als 15.000 que ja permet el pla.

A més, els ecologistes també apunten que el Pla incompleix algunes directrius legals, ja que preveu construir en espais PEIN, zones inundables, zones boscoses, a prop de rieres i en pendents de més d'un 20%. També volen que es prohibiexi qualsevol construcció a primera línia de mar: "Volem que el Govern sigui valent i aprovi un Pla Director per salvar la Costa Brava. És un tema de país", reivindica l'advocat Eduard de Ribot. Ara, SOS Costa Brava iniciarà una campanya a Change.org per recollir suports ciutadans a les seves al·legacions.