Olot tapia l'accés a quinze habitatges per evitar ocupacions il·legals en un edifici de la Sareb

Un dispositiu format per la Policia Municipal d'Olot, membres de la Brigada Municipal, Serveis Socials, representants de la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestucturació Bancària (Sareb) i de l'Ajuntament han tapiat l'accés a quinze habitatges buits d'un edifici del carrer Hipòlit per evitar noves ocupacions il·legals. Va passar ahir dimecres i l'acció va durar unes tretze hores. També es van intervenir els garatges, on hi havia una gran quantitat de material dels inquilins i es va tallar el subministrament elèctric i de l'aigua. En paral·lel, l'Ajuntament ha arribat a un principi d'acord perquè la propietària, la Sareb, cedeixi l'ús d'aquests pisos buits i es puguin incorporar a la borsa d'habitatge de la ciutat.

"Hi haurà tolerància zero amb aquesta mena de comportaments incívics en edificis ocupats. Des del Consistori actuarem amb contundència i els posarem tots els impediments possibles per evitar que hi hagi persones que malmeten la convivència", segons paraules de l'alcalde d'Olot, Pep Berga, que va detallar el dispositiu per tapar l'accés a quinze habitatges buits del carrer Hipòlit i evitar noves ocupacions il·legals. En paral·lel, també va assegurar que se seguirà treballant en la intermediació per trobar solucions habitacionals a aquelles famílies i persones que viuen en situació de vulnerabilitat.

En el cas de l'edifici del barri de les Tries, situat al carrer Hipòlit, l'Ajuntament ha anunciat un principi d'acord amb la seva propietat, la Sareb, perquè es pugui incorporar a la borsa d'habitatges de la ciutat. En concret, es tractarà del segon conveni de cessió d'habitatges a tot Catalunya, després del registrat a Vilafranca del Penedès. El document, que en aquests moments es troba en fase d'estudi, permetrà que l'Ajuntament d'Olot passi a ser el propietari d'aquest bloc de pisos del barri de les Tries amb l'objectiu de reformar-los, renovar-los i que puguin formar part ben aviat de la borsa d'habitatge. Un objectiu que ja es va donar a conèixer ahir, durant la reunió que membres de l'equip de govern van mantenir amb l'Associació de Veïns del barri de Les Tries per informar-los de les accions per evitar noves ocupacions il·legals en aquest edifici.

Des del consistori recorden que les administracions locals els propietaris només poden actuar contra les ocupacions il·legals denunciant el cas a la justícia per a usurpació de propietat. Uns processos que poden allargar-se durant mesos. Per contra, només es poden emprendre accions per desocupar un espai quan ho ordena un jutge. És per això que des del consistori fan una crida a la participació ciutadana perquè, en cas de detectar qualsevol indici d'ocupació, avisin a la Policia Municipal d'Olot.

Actualment, la Sareb és propietari d'un centenar d'habitatges a Olot i s'està treballant per signar nous convenis de cessió d'habitatges a la ciutat.